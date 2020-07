Overname van Moeskroen door Lille is rond

De overname moet een einde maken aan de vaudeville bij de club. Moeskroen was sinds 2018 in handen van de Thaise zakenman Pairoj Piempongsant, maar de club werd de facto gestuurd door voetbalmakelaars. Dat leidde tot oeverloze discussies bij het toekennen van een proflicentie.

De Henegouwers grepen in april aanvankelijk naast een proflicentie voor komend seizoen, maar vonden in mei in ‘tweede zit’, tot verrassing van velen, wel opnieuw gehoor bij het BAS. Moeskroen kon daardoor in 1A blijven. Het was de vijfde keer in zes jaar tijd dat de club op die manier haar licentie behaalde.