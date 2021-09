Overnamebod DraftKings bewijst goudkoorts in Amerikaanse gokmarkt

Het Amerikaanse online gok- en gamesbedrijf DraftKings heeft 17 miljard euro veil voor een overname van het Britse Entain, moeder van Ladbrokes. Het bod bewijst nog eens de goudkoorts in de Amerikaanse gokmarkt.

Liefst 60 miljoen Amerikanen zetten geld in op de uitslag van de matchen tijdens het openingweekend van de American Football-competitie NFL, het gouden kalf van de Amerikaanse sport. Sinds een uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in 2018 die tot een liberalisering van de gokmarkt leidde, is de wereld van de sportweddenschappen aan het ontploffen. De ene grote commerciële deal volgt na de andere, bedrijven gaan naar de beurs of nemen elkaar over.

Koepel boven gokmerken

De volgende in de rij is DraftKings. Dat Amerikaanse bedrijf heeft een bod gedaan op het Britse beursgenoteerde bedrijf Entain, bevestigt dat laatste. Volgens Amerikaanse media zou DraftKings 20 miljard dollar (17 miljard euro) veil hebben voor Entain. Dat is het koepelbedrijf boven een reeks bekende sport- en gewone gokmerken waaronder bwin, Ladbrokes, partypoker en PartyCasino. Op de beurs was Entain dinsdag 11 miljard euro waard.

Entain is geen kleintje, met een 'net gaming revenue' van 3,6 miljard euro in 2020. Dat zijn alle ingezette bedragen min de uitgekeerde winsten en belastingen. Het bedrijf meldt op zijn website een operationele winst van meer dan een half miljard pond vorig jaar.

Beurswaarde

Het beursgenoteerde DraftKings rapporteerde in het eerste halfjaar van 2021 610 miljoen dollar omzet. Het heeft zijn prognoses over de omzet voor het hele jaar elk kwartaal naar boven bijgesteld, tot intussen 1,3 miljard dollar. Het had dinsdag op de beurs een waarde van 21 miljard dollar.

610 miljoen omzet DraftKings rapporteerde in het eerste halfjaar van 2021 610 miljoen dollar omzet.

DraftKings is in de VS niet alleen een gokbedrijf. Het staat ook sterk in de bij ons minder bekende fantasy leagues, waarbij spelers zelf ploegen samenstellen in allerlei sporten en het online tegen elkaar opnemen.

Met het bod maakt DraftKings ook een statement tegen een rivaal uit eigen land. Entain heeft in de VS een joint venture met het gok- en casinobedrijf MGM Resorts. Die samenwerking, BetMGM, controleert ongeveer 21 procent van de sportweddenschappen op de twee grote sportieve powerhouses, het NFL-football en het NBA-basket. DraftKings is goed voor 17 procent marktaandeel. Een overname zou het in één klap marktleider maken.

Verworpen bod

Entain verwierp eerder een overnamebod van zijn partner MGM Resorts. Dat liet dinsdag in een reactie op het nieuws weten dat 'elke transactie waarbij Entain of daarmee verbonden bedrijven concurrentie is voor MGM, niet kan doorgaan zonder toestemming van MGM'.