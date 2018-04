PSG in vizier voor valse sponsorcontracten

De Europese voetbalbond UEFA verwijt de Parijse topclub PSG haar inkomsten op te blazen met nepsponsordeals. Die zijn deel van een onderzoek naar de transfer van speler Neymar.

De Franse topclub Paris-Saint-Germain riskeert sancties voor mogelijk gebricoleer met sponsordeals. Die staan voor 200 miljoen euro in de boeken, maar er staan geen werkelijke commerciële inkomsten tegenover. Dat concludeert een onderzoek van de UEFA naar de financiële handel en wandel van PSG, meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

De Qatarese eigenaar van PSG, het staatsfonds QSI, zou met Qatar gelieerde bedrijven hebben ingeschakeld om honderden miljoenen door te sluizen naar PSG en zo de financiële regels van de UEFA te omzeilen.

De UEFA liet de sportmarketingreus Octagon de deals van PSG met de Qatar National Bank, de sportkanalenzender BeIn Sports en de Qatarese toeristische dienst uitpluizen. De sterke man van PSG, Nasser al-Khelaifi, is ook voorzitter van QSI en CEO van BeIn Sports.

Transfer Neymar

De analyse door Octagon maakt deel uit van een breder onderzoek van de UEFA naar PSG. De club ligt onder de loep sinds de transfer van de Braziliaanse stervoetballer Neymar vorige zomer. Die kwam voor 222 miljoen over van Barcelona, terwijl er sterke vermoedens waren dat met de huur van het Franse supertalent Kylian Mbappé in realiteit ook bijna 200 miljoen euro transfergeld gemoeid was.

Er rezen twijfels of PSG zich wel aan de break-evenregel van de UEFA had gehouden. Die komt er in grote lijnen op neer dat clubs over een periode van drie seizoenen maximaal 30 miljoen euro meer mogen uitgeven dan wat ze via eigen commerciële inkomsten ophalen.

Yves Leterme

De financiële waakhond van de UEFA - die wordt geleid door oud-premier Yves Leterme - hoort PSG op 20 april over de aantijgingen over transfers van Neymar en Mbappé afgelopen zomer. Leterme kan pas officiële conclusies trekken na het sluiten van het boekjaar in juni.

PSG beweert dat het door de komst van Neymar en Mbappe een pak extra omzet haalt uit tickets, sponsoring en merchandising, waardoor het de break-evenregel moeiteloos zal halen.

Vindt de UEFA dat PSG de regels overtreedt, dan riskeert de club in het ultieme scenario een verbod op deelname aan Europees voetbal. PSG kreeg in 2014 al eens een boete van 60 miljoen van de UEFA omdat het zich niet gehouden had aan de financiële fairplayregels.