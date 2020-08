Paars-witte paleisrevolutie vol naschokken...

Vincent Kompany werpt zich voor de bühne op als de messias van voetbalclub Anderlecht. Maar achter de schermen blijft het wachten op een doorbraak in een deal die de club van de financiële ondergang moet redden.

‘Operatie Omaha Beach’. Tegenover zijn entourage vergeleek Vincent Kompany zijn terugkeer bij Anderlecht midden 2019 met de landing van de geallieerden in Normandië. Tijdens die ‘langste dag’ naar de zege in de Tweede Wereldoorlog een jaar later moesten de geallieerden zwoegen om van het strand weg te raken en de eerste bruggenhoofden op het Franse vasteland te veroveren.

De herovering van Anderlecht verloopt voor Kompany met evenveel moeite als volharding. Na een weinig succesvolle start als speler-manager - Kompany kreeg begin vorig seizoen de volledige sportieve controle met een adjudant die de trainingen leidde - wordt hij dik een jaar later toch fulltime coach van ‘zijn’ paars-wit. De nieuwe prins van het Astridpark schoof er in zijn tomeloze ambitie zonder pardon de oude prins, Frank Vercauteren, voor opzij.

De move met Kompany is een volgende episode in een paars-witte paleisrevolutie vol plots en personeelswissels. De vele naschokken tonen hoe lastig het is orde op zaken te stellen na de exit van de vorige machthebbers, met de clan-Vanden Stock als spil, die de club decennialang runden met het aura van een koningshuis vol intriges. De Vanden Stocks waren sportief succesvol, maar lieten de club als een afgebladderd landhuis van verarmde adel achter. Dat moest de nieuwe eigenaar Marc Coucke ondervinden na een grondige check van de kamers en de kasten. De club is ook nog altijd het voorwerp van een gerechtelijk onderzoek wegens vermeende malversaties onder het vorige bewind.

27 miljoen Anderlecht leed in het seizoen 2018-2019 een recordverlies van 27 miljoen euro.

Coucke scheurde zijn broek zodanig aan Anderlecht dat hij niet anders kon dan een knieval te maken. Eerst kwam Kompany, nadien wrikte de tot sportentrepreneur vervelde mediaman Wouter Vandenhaute zich de club binnen. In een interne machtsstrijd, waarbij Kompany ermee dreigde de club alweer te verlaten om hulpcoach te worden van zijn grote voorbeeld Pep Guardiola bij zijn andere grote liefde Manchester City, volgde een nieuwe position switch.

Verlichte despoten

Vandenhaute volgde Coucke als voorzitter op. Michael Verschueren, de zoon van de legendarische clubmanager Michel Verschueren, werd uit het management geduwd. De jongste zet op het schuivende schaakbord is Kompany. Hij hangt zijn schoenen aan de wilgen en neemt de sportieve leiding in handen. Kompany krijgt Peter Verbeke, uit de stal van Vandenhaute, naast zich. Die wordt de chef van het transfer- en scoutingbeleid.

In die wissels zit volgens ingewijden een rode draad. De succesvolste clubs worden in het entertainmenttijdperk - dat een cashlawine van miljarden over de sport uitstortte - niet langer gerund met een opendebatcultuur in de bestuurskamer. Het model is een minidirectiekamer van verlichte despoten, die op gezette tijden verantwoording afleggen aan een raad van bestuur. De bedoeling is dat het triumviraat Vandenhaute-Van Eetvelt-Kompany de nieuwe paars-witte junta vormt.

Dat gaat niet zonder slag of stoot. Het ancien régime verdween naar de achtergrond, maar is allerminst helemaal verdreven. Een onderdeel van het project-Vandenhaute/Kompany is een plan voor de financiële redding van de club. De recordkampioen stond er precorona al niet florissant voor, met een recordverlies van 27 miljoen euro in het seizoen 2018-2019. Na de doortocht van de pandemie is de club virtueel bankroet. Anderlecht wist zijn balans te verlossen van miljoenencontracten met spelers zonder rendement. Maar de club leeft nog altijd boven haar stand.

Paars-wit overleeft dankzij de brede financiële schouders van Coucke. Het reddingsplan moest enerzijds de financiële puinhoop ruimen door 50 miljoen euro schuld weg te strepen en anderzijds 20 miljoen vers kapitaal in de club pompen. Die moet komen van de huidige aandeelhouders en het duo Vandenhaute- Kompany. Dat zou financieel verankerd raken in de club. Er is sprake van elk 3 procent van de aandelen.

Het probleem is dat de nieuwe bazen en het ancien régime (met de gewezen captain of industry Etienne Davignon als spreekbuis) op een raad van bestuur voor de zomer geen definitief akkoord vonden. De historische aandeelhouders rond de families Vanden Stock, Verschueren, Van Damme, Davignon en de voorzitter van de bouwreus Besix Johan Beerlandt hebben nog altijd een blokkeringsminderheid van 26 procent. Het directe gevolg van de schuldsanering zou zijn dat zij hun aandeel fors verwaterd zien. Niet iedereen blijkt daarvoor gewonnen.

Een tijdelijk compromis is dat Anderlecht drijvende wordt gehouden met leningen. Dat lost het kortetermijnprobleem op. Er is geld om de club operationeel te doen draaien. Maar structureel lost het weinig op, omdat leningen de schuld verder doen oplopen. De bedoeling is na de zomer knopen door te hakken. Voorts is er geen echte evolutie in het dossier, melden ingewijden. Pas dan kan de benoeming van Vandenhaute tot voorzitter officieel bekrachtigd worden. Intussen behoudt Coucke als meerderheidsaandeelhouder een forse stem in het kapittel. Uitgespeeld is hij evenmin.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Kompany en co. hebben wel een zorg minder. Het ziet ernaar uit dat ze bij de beoogde kapitaalinjectie weinig last zullen hebben van de regels rond financiële fairplay, die cashinjecties door een suikeroom aan banden moet leggen. Door de coronacrisis wordt de invoering ervan op Belgisch niveau wellicht on hold gezet.

Kompany zit niet stil om zich verder in de club te verankeren. De nieuwe communicatiedirecteur Tim Borguet heeft een verleden bij het reclamebureau Boondoggle, een ex-aandeelhouder van Kompany’s productiehuis Bonka Cirkus. Boondoggle en Borguet waren tijdens het WK 2014 een cruciale rader in de promomachine rond Kompany en de Rode Duivels. In het zog van Borguet volgde Brecht Vaes, die overstapte van de radiozender Studio Brussel. Die zette hij online op de kaart. De bedoeling is dat hij Anderlecht helpt uit te bouwen tot een 24 uurs mediakanaal voor sponsors en fans.

Kompany en zakenpartner Klaas Gaublomme, de co-oprichter van Bonka, rekruteerden nog volk uit hun netwerk. Performance manager Damian Roden, beloftecoach Craig Bellamy en data-analist Lee Mooney hebben allen een verleden bij Manchester City, de Engelse topclub waar Kompany elf jaar aan de slag was. Video- analist Kevin Reid vonden ze ook in Engeland, bij Everton.

Advocaten

‘Data Ninja’ Mooney is meer dan een personeelslid. Kompany heeft met hem in het Verenigd Koninkrijk het bedrijfje Mud Analytics. Dat slorpte Kompany’s vennootschap voor voetbalconsultancy, Football Centrix, op. Kompany is privé mee op de kar gesprongen van de snel groeiende dienstenindustrie rond het voetbal - van marketeers over advocaten en vermogensplanners tot dataspecialisten en IT’ers.

In die context werpt Kompany zich ook op als durfinvesteerder. Hij stapte in de Britse start-up Rezzil uit Manchester die het voetballers mogelijk maakt met een VR-bril en sensoren in hun woonkamer en op hun schoenen thuis een trainingsveld virtueel na te bootsen. Het moet spelers toelaten hun reactiesnelheid en accuratesse te trainen. Rezzil kreeg tijdens de lockdown veel als stevig alternatief om de realiteit van het trainingsveld te benaderen.

Die nevenactiviteiten en de blijvende speciale band met Man City wekken achterdocht bij Anderlecht. Zeker nu Manchester City met tweedeklasser Lommel een Belgisch bruggenhoofd verwierf. Rond Kompany zweeft een ecosysteem met de kiemen van een eigen voetbalimperium - met een netwerk van coaches, scouts, analisten - dat als back-up kan dienen. Kompany heeft met zijn club BX Brussels ook een stevige voet in Europa’s grootste couveuse van voetbaltalent. De wijde regio rond Brussel is mee dankzij Kompany ontdekt als populaire rekruteringsvijver voor grote buitenlandse clubs, pal tussen de talenthotspots Parijs en Randstad Nederland.

Kompany stelt zich persoonlijk garant voor de relance van RSCA. Daarmee laadt hij alle risico op zich. Want ook al is hij nu onaantastbaar, zijn krediet is niet oneindig. Dat heeft niemand in het voetbal.