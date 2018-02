Patrick Janssens niet langer CEO Genk

Voetbalclub KRC Genk heeft de Antwerpse oud-burgemeester Patrick Janssens bedankt voor bewezen diensten. De Limburgse politicus Erik Gerits is de nieuwe CEO van de eersteklasser.

Patrick Janssens had in 2014 de politiek ingeruild voor een topjob in de voetbalwereld. Tot veler verrassing dook de Antwerpse socialist op als algemeen directeur bij KRC Genk.

De komst van de Antwerpenaar werd met het nodige scepticisme onthaald door de Genk-fans. De voorbije 3,5 jaar slaagde hij er nooit in de harten van de supporters te veroveren.

De sportieve resultaten waren daar niet vreemd aan. De ambitieuze club, die in 1988 ontstond na de fusie van Thor Waterschei en KFC Winterslag, wist de voorbije jaren geen potten te breken.

Play Off I

Zowel in het seizoen 2014-2015 en in het seizoen 2016-2017 grepen de Limburgers naast deelname aan Play Off I. De club haalde meer de pers met haar trainerswissels.

Schermvullende weergave KRC Genk plaatste zich afgelopen week voor de bekerfinale. ©BELGA

Na de mislukte wintermercato kreeg Janssens de voorbije dagen ook de wind van voren bij de directie en de raad van bestuur. Vrijdagavond bedankten ze hem voor bewezen diensten.

KRC Genk rekent nu op Erik Gerits om het tij te keren. De 49-jarige Limburger maakte de afgelopen jaren vooral carrière als politicus.

De CD&V'er was provincieraadslid en tot voor kort ook schepen in Genk. In tegenstelling tot Janssens heeft hij een band met de regio en een hart voor de club.

Bekerfinale

Gerits was bij KRC Genk eerst persverantwoordelijke en daarna directeur organisatie. Dit seizoen verzorgde hij bij de thuismatchen de wedstrijdomkadering.

Momenteel staat Genk op de zesde plaats in de Jupiler Pro League, de laatste plek die recht geeft op deelname aan Play Off I.