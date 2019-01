Patro Eisden naar Amsterdamse beurs

Via een bizarre transactie krijgt de amateurvoetbalclub Patro Eisden Maasmechelen onrechtstreeks een beursnotering.

Voorzitter Salar Azimi ziet het als een springplank om zijn horeca-activiteiten in ons land uit te breiden.

Salar Azimi, een Iraniër die jaren geleden als vluchteling in Nederland aankwam en zich door hard werken tot multimiljonair kon opwerken, stal enkele jaren geleden de show door zijn extravagante levensstijl te etaleren in het televisieprogramma ‘The sky is the limit’ op VIER. Nu is hij de sterke man van een Nederlands beursgenoteerd bedrijf boven een amateurvoetbalclub.

Hoe zit het verhaal precies in elkaar? Azimi kocht zich in bij Lavide, een van de kleinste bedrijven die op de Amsterdamse beurs noteren. Dat is, zoals de naam subtiel aangeeft, een lege beursschelp van wat vroeger het IT-bedrijf Qurius was. Verschillende partijen hebben geprobeerd de beursschelp nieuw leven in te blazen, onder wie de bekende beleggersactivist Peter Paul de Vries en de gevallen bankier Dirk Scheringa (DSB).

Uiteindelijk kon Azimi het vehikel naar zich toetrekken. Hij werd vorige week verkozen tot CEO en kocht een aandelenpakket van 10,9 procent. Zijn plannen met Lavide zijn duidelijk: hij wil zijn activiteiten inbrengen in de beursgenoteerde holding.

Het gaat dan in de eerste plaats om vastgoed en enkele horecaactiviteiten zoals het all-inclusive hotel De Elderschans in het Zeeuwse Aardenburg en het partyschip The Lambo. Koninklijke Patro Eisden Maasmechelen, de voetbalclub in de Belgische tweede amateurklasse waar Azimi vorig jaar de hand op legde, wordt ook aan de holding verkocht. Het pakket wordt gewaardeerd op 16 miljoen euro.

De beursgang van zijn zakenimperium is volgens Azimi vooral bedoeld om zijn ‘all-inclusive hotelconcept’ te kunnen laten groeien. ‘We bieden onze gasten een beleving van overvloed via onbeperkt eten, ongelimiteerd drinken en onbegrensde gastvrijheid’, legt Azimi uit in een mededeling. Azimi mikt op uitbreiding in Nederland, België en Duitsland. In ons land cirkelde Azimi eerder al boven Het Godshuis-hotel in Sint-Laureins.