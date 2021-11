Peng Shuai, tennisster stort Chinese partijtop in metoo-storm

Met haar aanklacht tegen een machtige partijbons laakt tennisster Peng Shuai de patriarchale seksuele mores in China. Hoe zelfdestructief dat ook mag zijn.

Waar is Peng Shuai? Sinds de tennisster twee weken geleden de gewezen Chinese vicepremier Zhang Gaoli betichtte van aanranding, is ze niet meer in het publiek verschenen. Een mail aan de vrouwentennisfederatie WTA, waarin Peng woensdag de aanklacht weer introk en stelde 'enkel thuis te rusten', wordt als een fabricage van het communistische regime gezien en wekt alleen meer bezorgdheid.

De 35-jarige Peng klom in 2014 naar de 14de plaats op de wereldranglijst. In het dubbelspel werd ze zelfs nummer één, met winst in Roland Garros en Wimbledon. Het maakte haar een van de populairste sporters in China. En zette haar op de radar van partijbonzen, die - Mao Zedong was een verwoed zwemmer, Xi Jinping is voetbalgek, olympische medailles zijn een staatszaak - hun persoonlijk aanzien graag aanschurken tegen atletisch succes.

Flikkerlichtrelatie

Schermvullende weergave Zhang Gaoli was van 2013 tot 2018 Chinees vicepremier. ©AFP

Op Weibo, de Chinese variant van Twitter, schreef Peng op 2 november dat de 75-jarige Zhang haar in 2011 sommeerde voor een partijtje tennis, waarna hij zich aan haar vergreep. Daarna zouden ze een flikkerlichtrelatie gehad hebben, 'met toestemming' maar 'traumatiserend'. Haar post verdween al na een half uur, de heisa allerminst.

Zhang gold het voorbije decennium als een van de machtigste mannen van China. Van 2012 tot 2017 was hij lid van het zevenkoppige Permanente Comité van het Politbureau, 's lands hoogste bestuursorgaan. Behalve vicepremier was hij ook bevoegd voor de uitrol van de Nieuwe Zijderoute, runde hij de Drieklovendam - 's werelds grootste waterkrachtcentrale - en woog hij via comités voor energie en industrie enorm op de koers van de Chinese economie.

Pengs klacht is illustratief voor de #metoo-beweging die ook in China in opmars is. Almaar meer studentes en jonge werkneemsters klagen de patriarchale cultuur aan, waarin mannelijke docenten en bazen vaak seksuele gunsten eisen. Ook zij krijgen af te rekenen krijgt met censuur en juridische tegenwerking.

Alibaba

Zhu Jun, een bekende presentator op de staatszender CCTV, werd in september vrijgesproken wegens te weinig bewijzen, nadat een gewezen stagiaire hem had aangeklaagd voor misbruik. Een soortgelijke zaak tegen een manager van de e-commercegigant Alibaba werd geseponeerd. Hij had wel 'gewelddadige onfatsoenlijkheden' gepleegd, maar de rechter beschouwde die niet als een misdrijf.

De kans is groot dat ook de aantijgingen tegen Zhang zonder gevolg blijven. Voor de buitenwereld althans. Sinds Xi Jinping in 2013 president werd, is de strijd tegen de corruptie in China fors opgeschroefd. Al anderhalf miljoen overheidsfunctionarissen, van kleine 'vliegen' tot machtige 'tijgers', zijn veroordeeld tot boetes, celstraffen en zelfs executie. Ook de 'roekeloze uitwisseling van macht voor seks' geldt als strafbaar wangedrag.

Sommige waarnemers van de labyrintische Chinese machtscenakels zien Pengs aanklacht als een voorbeeld van de zegswijze 'de kip vermoorden om de aap af te schrikken'. Als een machinatie van Xi om Zhang, een protegé van oud-president Jiang Zemin, in diskrediet te brengen en zo de resterende rivalen in de pas te laten lopen. De zaak-Peng loopt gelijk met de bijeenkomst van de centrale commissie van de Communistische Partij, die met een 'historische resolutie' de weg voor Xi opende om president voor het leven te worden.

Intussen doen de Chinese mensenrechtenschendingen in Hongkong en Xinjiang onder meer de Amerikaanse president Joe Biden overwegen in februari de Olympische Winterspelen in Peking te boycotten. Toptennissers als Novak Djokovic en Naomi Osaka houden de spotlights op de onvindbare Peng. En WTA-baas Steve Simon hintte erop alle tennisevents in China te schrappen, al lijkt dat commerciële zelfmoord te zijn.

Baidu

De WTA sloot een tienjarige deal van 120 miljoen dollar met het onlinevideoplatform IQIYI, een dochter van de Chinese Google-tegenhanger Baidu. Het komende decennium vinden de WTA Finals, waar 's werelds acht beste speelsters aan deelnemen, plaats in Shenzhen, dat er naar verluidt 1 miljard dollar voor veil had. Toen de Amerikaanse basketliga NBA destijds even de aandacht vestigde op de agressie in Hongkong, volgden snel excuses om de enorme Chinese markt niet te verliezen.

Pengs laatste woorden bleken akelig profetisch. 'Ik weet dat u, iemand met zo'n verhevenheid, ooit zei niet bang te zijn', richtte ze zich tot Zhang. 'Maar als een ei dat een rots raakt of een mot de vlam, flirtend met zelfvernietiging, zal ik de waarheid over u vertellen.'