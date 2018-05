Peter Bossaert wordt nieuwe CEO voetbalbond

Peter Bossaert, gewezen CEO van de zendergroep Medialaan, wordt de nieuwe sterke man van de Belgische voetbalbond.

Bossaert vervangt Koen De Brabander, die in februari na minder dan een jaar de laan werd uitgestuurd bij de voetbalbond. De Brabander werd verweten de voetbalbond te veel als een boekhouder te runnen, zonder charisma, visie of leiderschap.

Aanhoudende malaise

Peter Bossaert spreekt over een lang gekoesterde droom. 'Niet alleen hebben we met de Rode Duivels een prachtig product, ik heb op zijn minst evenveel belangstelling voor de maatschappelijke rol van de sport.'

De benoeming van Bossaert is nog niet helemaal officieel. Hij wordt voorgedragen door de raad van bestuur. Die beslissing moet nog goedgekeurd worden door het uitvoerend comité, zeg maar de algemene vergadering van de bond. Maar het is weinig waarschijnlijk dat die zich nog verzet, ook omdat de macht bij de voetbalbond geconcentreerd zit bij directiecomité en raad van bestuur.

Conflict

Bossaert was jarenlang CEO van zendergroep Medialaan (VTM, Q2, Q-Music). Nadat De Persgroep eerder dit jaar Medialaan volledig overnam, werd hij ook naar voor geschoven als CEO van het nieuwe fusiebedrijf. Maar na een conflict over de strategie met De Persgroep-eigenaar Christian Van Thillo, moest Bossaert nog voor de fusie goed en wel was afgerond baan ruimen.

Het profiel van Bossaert lijkt een uitstekende zet gezien de evoluties in het internationale topvoetbal. De mediasector is verwikkeld in een oorlog om content, waarbij sport- en voetbalrechten een cruciale frontlijn zijn.

Bovendien kondigt zich ook in het voetbal een revolutie aan in digitale vormen van tv-kijken, via sociale media en andere mediakanalen. Ook de grote techbedrijven als Amazon, Apple of Google lijken zich in die strijd te willen werpen.

Het Belgisch voetbal staat voor onderhandelingen over een nieuw tv-contract. Anderlecht-eigenaar Marc Coucke liet in een interview met De Tijd verstaan dat er nog flinke winst te halen valt door het digitale luik van het tv-contract beter te benutten.

Bij het vorige tv-contract is daar amper geld aan verdiend. Ongetwijfeld kan de kennis van Bossaert daarbij van pas komen. Voetbal is onderdeel geworden van de entertainmentsector, net als televisie, film of grote events dat zijn. Voor Bossaert is dat erg vertrouwd terrein.

Er is ook een opvallende link tussen Bossaert en Club Brugge-voorzitter en bonds-vicepreses Bart Verhaeghe. Bossaert is bestuurder bij koekjesbedrijf Lotus Bakeries. Daar is de CEO Jan Boone, aandeelhouder van Club Brugge die zo erg dicht staat bij Bart Verhaeghe. In Belgische bondskringen is te horen dat de Club Brugge-topman de echte baas is bij de voetbalbond.