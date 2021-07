Politie onderzoekt racisme tegen Engelse voetballers die penalty misten

De Britse politie opent een onderzoek naar de racistische berichten die op sociale media verschenen na de strafschoppenreeks in de EK-finale. De drie zwarte Engelse voetballers die hun strafschop misten - Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka - kregen daar een grote lading bagger over zich heen. In Manchester werd ook een muurschildering van Rashford gevandaliseerd.

'We veroordelen alle vormen van discriminatie ten zeerste en zijn geschokt door het online racisme tegen sommige spelers van Engeland', schreef de FA in een verklaring. 'Wie dit soort walgelijk gedrag vertoont, is niet welkom om het team te volgen. Wij zullen er alles aan doen om de spelers die hierdoor zijn getroffen te steunen, terwijl we aandringen op de zwaarst mogelijke straf voor iedereen die hiervoor verantwoordelijk is.'