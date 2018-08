Politieke partij tegen ondernemer Roland Duchâtelet

In een immer escalerende ruzie hebben fans van de Engelse voetbalclub Charlton Athletic de politieke partij 'Roland Out Today' (ROT) opgericht tegen de Belgische clubeigenaar Roland Duchâtelet.

Met de slogan 'Voor sport, voor respect, voor transparantie' wil de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober opkomen in het Limburgse Sint-Truiden. De 'partij Roland Out Today' is een initiatief van een groep ontevreden fans van de Engelse derdeklasser Charlton Athletic als protest tegen eigenaar Roland Duchâtelet.

Eén fangroep, The Coalition Against Roland Duchatelet (CARD), ijvert al jaren voor het vertrek van Duchâtelet. De boze fans gaan nu een stap verder door een politieke partij op te richten en de druk op Duchâtelet te verhogen. 'We willen de Truienaars aanmoedigen om de zakelijke activiteiten van Duchâtelet van toen hij in de gemeenteraad zat, kritisch te bekijken en vragen te stellen', zegt partijsecretaris John Barnes.

Schermvullende weergave Roland Duchâtelet ©BELGAIMAGE

Volgens de partij ging het snel bergaf met Charlton sinds de komst van Duchâtelet. 'Sinds hij eigenaar van Charlton werd, is zijn invloed catastrofaal gebleken. Binnen een paar maanden verkocht hij de beste spelers, en zei hij trainer Chris Powell welke spelers in het team moesten en welk tactisch systeem gebruikt moest worden. Zijn beleid heeft veel schade aan onze club aangericht', aldus nog Barnes.

De partij stelt zich vragen bij het Autonoom Gemeentebedrijf Ontwikkeling Sint-Truiden. 'AGOST hield een zekere belangenverstrengeling met zijn NV Stayen (de exploitant van het stadion) in', stelt Barnes. 'Mensen moeten begrijpen hoe die situatie werd toegelaten. '

Lokale politici - vrienden van Duchâtelet - zouden moeten verklaren hoe hij Stayen voor slechts 551.500 euro mocht kopen en hoe hij de Truiense business van het stadscentrum naar Stayen mocht verhuizen. John Barnes Partijsecretaris Roland out Today

De Truienaars kregen al flyers van de nieuwe partij in de brievenbus. De partij maakt zich sterk dat ze aan de gemeenteraadsverkiezingen zal kunnen deelnemen. Twee Truienaars zouden zich al aangemeld hebben om mee campagne te voeren en op de lijst te staan. 'We zullen onze boodschap blijven verspreiden naar de goede mensen van Sint-Truiden: voor sport, voor respect en voor transparantie', besluit Barnes.

Verlies

Roland Duchâtelet, voormalig eigenaar van STVV en Standard Luik, nam in 2014 Charlton Athletic over. De Londense club zit met een jaarlijks omzetverlies van zo'n 11 miljoen euro. Duchâtelet wil de club verkopen en onderhandelde lang met een Australisch consortium investeerders.

11 Verlies De Londense club zit met een jaarlijks omzetverlies van zo'n 11 miljoen euro.

Op een definitieve deal is het nog altijd wachten. Duchâtelet liet in tussentijd zijn Belgische luitenant bij de club Charlton in alle geledingen besparen. Het leidde tot verhalen in de Britse pers over uitverkoop van de spelerskern zonder inkomende transfers, geen wc-rollen meer in de toiletten en jeugdspelers die geen eten of water meer kregen. Boze fans hielden daarover acties aan het stadion en dreigden met juridische stappen.