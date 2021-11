Pro League haalt voorlopig slag thuis

De regering heeft een akkoord bereikt over de voetbalfiscaliteit. Voorlopig wordt het voorstel van de Pro League gevolgd, maar in maart komt het dossier opnieuw op tafel.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft het niet gehaald van de pletwals van lobbyisten, juristen en voetbalbonzen die de voorbije dagen over de regering- De Croo rolden. Dat ook zijn aangelengd voorstel om de fiscale subsidies voor het voetbal te beperken tot 12 miljoen euro per club - 6 miljoen voor de jeugdopleiding en 6 miljoen voor de investeringen in stadions - het niet zou halen, stond in de sterren geschreven.

Lees Meer Van Peteghem treft voetbalclubs minder hard

Nadat MR-voorzitter Georges- Louis Bouchez zich al maanden had opgesteld als de verdediger van het Belgische voetbal, wou ook Open VLD niet meer afstappen van de afspraak dat deze regering de subsidies met 43 miljoen zou inperken: 30 miljoen via de RSZ, 3 miljoen voor de makelaarsvergoedingen en 10 miljoen in de bedrijfsvoorheffing.

De liberalen blokten het plan-Van Peteghem af. In maart 2022 mag hij een nieuwe poging ondernemen.

Het laatste voorstel van Van Peteghem haalde volgens de Pro League minstens 20 miljoen op. Volgens de liga zou dat de dood betekenen van het Belgisch voetbal, op een moment dat bijna alle clubs moeten vechten om te overleven na de coronacrisis.

De Pro League diende deze week een tegenvoorstel in: een daling van het percentage van de bedrijfsvoorheffing dat niet moet worden doorgestort naar de overheid van 80 naar 75 procent, wat de clubs zo’n 6,5 miljoen zou kosten. Na een bijzonder woelig kernkabinet, waar Van Peteghem volgens bronnen zwaar in de verdediging moest, heeft dat voorstel het voorlopig gehaald. De regering voegde er zelf nog aan toe dat de bestedingsplicht voor jongeren wordt opgetrokken van 50 naar 55 procent. Maar telkens zonder plafonds, wat volgens Van Peteghem nodig was om in regel te blijven met Europa.