Quick-Step wordt volgend jaar enige hoofdsponsor wielerteam Patrick Lefevere

Er komt volgend seizoen geen echte vervanger voor het West-Vlaamse bedrijf Deceuninck op de shirts van het Belgische profwielerteam Quick-Step. Op de shirts verschijnt Quick-Step Alpha Vinyl, allebei merken van het bedrijf Unilin.

Op rustdag twee van de Tour onthulde teammanager Patrick Lefevere zoals beloofd zijn nieuwe sponsor voor komend seizoen. Het werd toch een verrassing, want tegen de verwachting in komt er geen echte vervanger voor de West-Vlaamse ramen- en deurenproducent Deceuninck, die er na drie jaar mee kapt als hoofdsponsor.

Op de shirts zal naast het klassieke Quick-Step volgend seizoen Alpha Vinyl prijken. Dat is geen nieuwe sponsor maar net als het laminaatmerk Quick-Step een product van het West-Vlaamse Unilin uit Wielsbeke. Dat is in handen van de Amerikaanse multinational Mohawk. Unilin-CEO Ruben Desmet stelt in een persbericht dat de keuze gemaakt is om de vinylvloeren van Unilin de nodige airplay te geven via sponsoring. 'Iedereen linkt Quick-Step met laminaat, maar we doen natuurlijk veel meer. De vraag naar vinylvloeren is aan het boomen. Quick-Step wil die markt domineren, net als we al doen met laminaat', luidt het.

Quick-Step verlengde eerder als hoofdsponsor tot 2027. Het is de voortzetting van een van de langst lopende en bekendste samenwerkingen in de Belgische sport. Quick-Step vormt sinds 2003 een tandem met Patrick Lefevere. Het Quick-Step-team is intussen een even sterk merk als het legendarische Mapei Team rond Lefevere en Dottor Giorgio Squinzi, de in 2019 overleden eigenaar van het Italiaanse bouwbedrijf Mapei uit Milaan.

Opgetrokken sponsordeal

Unilin zet tegenover zijn twee merken op de shirts een opgetrokken sponsordeal. Die extra injectie zou één seizoen duren, waarna een nieuwe sponsor mee aan boord zou komen. Er gaan sinds vorige week geruchten dat Soudal - nu nog hoofdsponsor van de Belgische rivaal Lotto-Soudal - volgend seizoen een dreamteam gaat vormen met Quick-Step. De Kempense lijmproducent Soudal maakte bekend zijn sponsoring van het Lotto team - naast Quick-Step het enige andere Belgische team in de absolute topdivisie van het profwielrennen - na volgend seizoen stop te zullen zetten. Lefevere en Soudal weigeren voorlopig het nieuws over een samenwerking te bevestigen.

Op de shirts zijn er volgend seizoen nog verschuivingen. Het gokbedrijf Napoleon Games betaalt meer om zijn logo groter op de shirts te krijgen. De kledijsponsor Vermarc wordt vervangen door Castelli. Lefevere heeft rond zich nog een aantal sponsors verzameld, waaronder Latexco van zijn compagnon de route Luc Maes.

Teambudgetten

Lefevere was jarenlang de maat van alle dingen in het klassieke voorjaar en eendagswerk. Maar hij mikt met het talent Remco Evenepoel nu ook op succes in het rondewerk.

Het blijft onduidelijk met hoeveel het budget van het team volgend jaar stijgt. De meeste teams zijn karig met commentaar, maar Lefevere zou nu niet in het absolute topsegment zitten van de teambudgetten. Ineos Grenadiers zou rond 45 miljoen euro zitten - opnieuw: dat is onbevestigd - terwijl Lefevere vandaag over ongeveer de helft daarvan zou beschikken. Alleen: zijn budget moet eigenlijk flink omhoog omdat hij een divisie hoger wil gaan spelen.