Real Madrid trekt naar rechter na deal tussen Spaanse voetbal en Brits investeringsfonds

Dat het Britse investeringsfonds 2,7 miljard euro op tafel legt voor een belang van 10 procent in het bedrijf boven de Spaanse eerste voetbalklasse , leidt niet overal tot applaus. Real Madrid onderneemt juridische stappen tegen La Liga-voorzitter Javier Tebas, CVC-voorzitter Javier de Jaime Guijarro en tegen het investeringsfonds zelf.

In een officiële mededeling hekelt de club van de Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard de deal. In de op te richten onderneming waarin CVC stapt, zullen alle activiteiten, dochterbedrijven en joint ventures van de Spaanse eerste klasse zitten. In het seizoen 2019-2020 boekten de eersteklassers samen 5 miljard euro omzet en 77 miljoen euro nettowinst.