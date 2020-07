Rechtenhouder Belgisch voetbal sluit verbond met concurrent

Eleven Sports, de nieuwe rechtenhouder van het Belgisch voetbal, sluit een opvallende coalitie met het Spaans-Chinese multimediabedrijf Mediapro. De tv-uitzendingen in België worden het eerste gezamenlijke project.

Het is een understatement dat het coronavirus lelijk huishoudt in de live sport en zijn grote kaskoe, de tv-rechten. Dat bewijst een opmerkelijk strategisch partnerschap tussen twee belangrijke spelers in het sportrechtenlandschap: Eleven Sports van de Italiaan Andrea Radrizzani en het Spaans-Chinese Mediapro, opgericht door de Spaanse 'Trotskyist turned capitalist' Jaume Roures.

Met de alliantie wil Eleven Sports ook de laatste twijfelaars in België doen verstommen. Eleven Sports heeft een vijfjarige deal met het Belgisch voetbal, die oploopt tot 103 miljoen euro tegen 2024-2025. Her en der werd gefluisterd dat Eleven niet over het financiële buskruit beschikt om die afspraak gestand te doen, wat door de coronacrisis alleen maar aangewakkerd werd. De samenwerking met Mediapro, dat zelf aasde op het Belgische voetbalcontract, geeft extra garanties.

Mediapro zal instaan voor de productie en de captatie van ons voetbal. Dat is een veeg teken voor Woestijnvis, het productiehuis in de Telenet-stal dat de voorbije jaren instond voor de productie. Daarnaast zal Mediapro zijn internationale netwerk gebruiken om de Belgische rechten in het buitenland te verkopen - in het vorige contract goed voor een paar miljoen per jaar.

Eleven Sports plant drie tv-kanalen voor ons voetbal, die het hoopt te slijten aan telecombedrijven als Proximus en Telenet. Daarnaast wordt streaming van matchen mogelijk via het online platform.