Rechter trekt faillissement voetbalclub Roeselare in

De ondernemingsrechter heeft het faillissement van de tweedeklasser KSV Roeselare ongedaan gemaakt.

Een onbetaalde restaurantfactuur van 28.000 euro leidde vorige week tot de faillietverklaring van de voetbalclub Roeselare. De club betaalde de factuur meteen en ging in beroep. Roeselare houdt het op een misverstand en beweert dat er genoeg geld op de rekening staat om alle schuldeisers te betalen. In totaal zijn er een ruim een half miljoen schulden bij 147 leveranciers. De club zet daartegenover dat er meer dan een miljoen euro op de rekening staat.

De rechter volgt de club. Maar hij was ook streng voor het beleid bij de club. Roeselare moet opdraaien voor alle gerechtskosten omdat het volgens de rechter veel te slordig omging met zijn financiële administratie.

Zorgenkind

Roeselare is al jaren een zorgenkind van het Belgisch voetbal. Het financiële beeld van de club toont nog eens goed wat voor financieel sterfhuis de tweede klasse, 1B, is voor de Belgische clubs. Roeselare is operationeel een drama, leren de cijfers over het laatst beschikbare boekjaar tot juli 2017. De club rapporteert een omzet van 1,3 miljoen euro tegenover 2,4 miljoen loonkosten. Het nettoverlies bedraagt 1,5 miljoen euro.

De verliezen stapelen zich al jaren op. Het kapitaal van 3,5 miljoen euro is weggespoeld door meer dan 4 miljoen opgestapelde verliezen. Het eigen vermogen zit ruim 600.000 euro in het rood. Daar staan 5 miljoen schulden tegenover. Die schuld kan dus nooit via de gewone bedrijfsvoering afgelost worden.

Roeselare overleeft bij de gratie van zijn eigenaar. En ook dat is een schimmig verhaal. De club kwam drie jaar geleden in handen van de Chinese zakenvrouw Hawken Xiu Li en haar broer Dai Yongge. Die laatste is in het bestuur vertegenwoordigd door zijn zoon Dai Bin.

Bomkelders

Er is veel onduidelijkheid over de achtergrond van hun fortuin. De familie met hoofdzetel in Hong Kong is eigenaar van Renhe Commercial Holdings. Dat zou in 15 Chinese steden eigenaar zijn van 22 shoppingcentra - gewezen ondergrondse bomkelders die de familie van het Chinese leger mocht ombouwen en commercialiseren.

De groep hernoemde zich enkele maanden geleden officieel tot China Dili Group. Die presenteert zich op de website als eigenaar van 10 overdekte versmarkten in zeven steden. De groep rapporteerde voor 2018 een omzet van 144 miljoen euro, met een verlies van 44,5 miljoen euro. In de eerste zes maanden van 2019 bedroeg de omzet 94 miljoen euro, met een winst van 24 miljoen.

De vastgoedfamilie nam in 2017 de Engelse tweedeklasser Reading over. Dat volgde op een mislukte overname van eersteklasser Hull City. De Britse zakenkrant Financial Times meldde toen dat de Premier League - de koepel boven de profclubs die elke overname onderzoekt - zich vragen stelde bij de financiële slagkracht van de Dais.

Renhe Commercial Holdings is volgens documenten op het internet geregistreerd op de Kaaimaneilanden, een belastingparadijs.

Eén bezwaar was dat bij de deal gebruikt zou worden gemaakt van offshorebedrijven. Daardoor was de herkomst van het geld erg moeilijk te traceren en was ook niet zeker of de familie genoeg geld had om de overname te financieren. Renhe Commercial Holdings is volgens documenten op het internet geregistreerd op de Kaaimaneilanden, een belastingparadijs.

Volgens FT zijn de shoppingcentra in 2015 te koop gezet, nadat de verliezen zich hadden opgestapeld. Toen er geen koper opdaagde, kocht Dai Yongge de shoppingcentra met 1 miljard dollar eigen middelen. Het kredietagentschap S&P oordeelde in 2017 ook bijzonder negatief over het financieel beleid en het management van Renhe.

Verkocht

De club zou intussen verkocht zijn door de Chinezen. Al is dat nooit officieel gemaakt. De lakens bij de club worden uitgedeeld door een groep rond de Franse ex-voetballer Mickaël Silvestre. De nieuwe CEO en technisch directeur is een Braziliaan, met in zijn kielzog 19 nieuwe spelers uit de vier windstreken.