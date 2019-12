Recordverlies van 27 miljoen voor voetbalclub Anderlecht

Paarswit lijdt door een combinatie van omzetverlies en een kostenexplosie een recordverlies van 27 miljoen euro.

Anderlecht blijft sportief op drift nadat het vorig seizoen voor het eerst in 56 jaar ook naast Europees voetbal greep. De malaise uit zich commercieel in flink gedaalde inkomsten. De omzet is op één jaar tijd gedaald van 101,7 miljoen euro tot 84 miljoen. Dat blijkt uit de jaarrekening voor het seizoen 2018-2019 die het bedrijf boven de recordkampioen heeft neergelegd bij de Nationale Bank.

Omzetdaling

Die omzetdaling heeft twee oorzaken. De jaarlijks terugkerende inkomsten uit ticketing, merchandising en sponsoring zakten van 60,2 miljoen tot 52,1 miljoen euro.

Die daling is niet onlogisch voor een club in sportief zwaar weer. Het is wel opvallend omdat RSCA diezelfde inkomsten in het seizoen 2017-2018 - met nieuwe eigenaar Marc Coucke die halfweg het jaar aan boord kwam - net fors had weten op te krikken van 44 naar 60 miljoen.

Coucke had net het plan om een turbo te zetten op de cashmachine Anderlecht. De club was een in zijn ogen een zwaar onderbenut merk door slecht commercieel management. Tweede reden voor de omzetdaling zijn de gedaalde transferopbrengsten en gemiste deelname aan het Europese Champions League-voetbal. Die inkomsten zakken van 41,4 tot 32 miljoen euro.

Tegelijk krijgt Anderlecht de kosten niet onder controle. De kosten stegen van 102 miljoen euro in het seizoen 2016-2017 over 106 miljoen vorig jaar tot 109 miljoen. Pleister op de wonde is dat de personeelskosten dalen (van 50 tot 47,3 miljoen euro). Ook dat is weer een gevolg van minder sportief presteren. De club moet minder hoge winstpremies uitkeren aan de spelers omdat er geen Champions League-voetbal was.

Intrede Coucke

Conclusie: RSCA boekt een brutoverlies van 25 miljoen euro. Dat is een record en het vijfvoudige van het jaar daarvoor. Netto klokt de club af op een verlies van 27 miljoen, tegenover 6,5 miljoen euro verlies in 2017-2018. Het jaar daarvoor maakte de club voor het laatst winst, een bescheiden 350.000 euro.

Sinds de intrede van Marc Coucke slankte de club zijn personeelsbestand flink af. Anderlecht telde eind vorig seizoen 226 personeelsleden in voltijdse equivalenten, een daling met 10 procent. De besparingen gebeurden hoofdzakelijk in niet-sportieve back-office. De grootte van de sportieve omkadering is zo goed als intact gehouden om de prestaties niet te hypothekeren.

De uitdaging wordt nu de neerwaartse sportieve spiraal te keren. Pas dan kan commercieel herstel volgen, om niet in het vlees en bloed van de club te moeten snijden. De kans is nu al groot dat bespaard zal moeten worden op het sportieve hart van de club. Dat dreigt de club nog verder te hypothekeren.

De rekening schetst het beeld van een club die boven zijn stand leeft. Anderlecht heeft nog de kostenstructuur van een team dat elk jaar meestrijdt om landstitels en Europees voetbal speelt. Probleem is alleen dat de inkomsten dat model niet meer volgen. Anderlecht presteert voor het tweede seizoen op rij als een middenmotor. Het staat iets over halfweg de competitie negende in de stand. RSCA boekte vrijdagavond tegen Antwerp een scoreloze draw, de zevende al dit seizoen.

Financiële schouders

Het bedrijf Anderlecht maakt financieel slagzij. De continuïteit is verzekerd door de stevige financiële schouders van eigenaar Marc Coucke.

Het eigen vermogen blijft op peil (8,4 miljoen). De verklaring is een forse kapitaalsinjectie van 27,3 miljoen euro door Coucke begin dit jaar. De vaststelling blijft wel dat het eigen vermogen flinterdun is, afgezet tegen de zware verliezen. Anderlecht torst ook een hoge schuld. Die stijgt nog van 83,3 tot 95 miljoen euro. De club geeft daarvoor als belangrijkste verklaring inkomende transfers. De financiële schuld stijgt van 19 tot 43,5 miljoen.