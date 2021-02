Recordverlies van 36 miljoen voor voetbalclub Anderlecht

Paarswit lijdt mee door exploderende kosten voor het tweede seizoen op rij een recordverlies. De spaarpot van de club is weggeveegd.

Anderlecht deed het met winst in de topper tegen Genk afgelopen zondag sportief uitstekend. Financieel blijft de recordkampioen op drift, leert de jaarrekening voor het seizoen 2019-2020. Die is enkele maanden voorbij de deadline gedeponeerd bij de Nationale Bank. Na 27 miljoen euro verlies in 2018-2019 is er nu met 36,4 miljoen euro een nieuw recordverlies.

Opvallend: Anderlecht wist zijn inkomsten licht op te trekken, van 84 tot 89 miljoen euro. De jaarlijks terugkerende inkomsten uit ticketing, merchandising en sponsoring bleven ongeveer stabiel op 51,5 miljoen, 'omdat er enkel werd deelgenomen aan de Belgische competities', staat te lezen in de commentaar bij de jaarrekening.

Het is bekend dat paarswit het behalen van Europees voetbal als een must ziet om nieuwe inkomsten aan te boren. Daartegenover klommen de inkomsten uit transfers met 5,5 miljoen tot 37,4 miljoen euro, dankzij het vertrek van onder meer Leander Dendoncker (Wolverhampton), Alexis Saelemaekers (AC Milaan), Sebastiaan Bornauw (FC Köln) en Ivan Santini (Jiangsu Suning).

Kostenspiraal

Tegenover die licht gestegen omzet staat een kostenspiraal. De kosten (in het seizoen 2016-2017 nog 102 miljoen euro) zijn van 109 miljoen vorig jaar nog verder opgelopen tot 122 miljoen euro.

58 SPELERSLONEn De spelerslonen stegen vorig seizoen van 47 tot 58 miljoen en liggen een stuk hoger dan de inkomsten uit de dagelijkse werking.

Die opwaartse spiraal is grotendeels te wijten aan spelerslonen die verder stegen van 47,3 miljoen tot 58 miljoen euro, een stuk méér dan de recurrente omzet van 51,5 miljoen dus. 'De stijging van de personeelskosten is voornamelijk te wijten aan de salariskosten van gehuurde spelers en aangepaste spelerscontracten.'

Het is enigszins verrassend dat de club zijn kosten toch verder ziet exploderen. Het management had zich voorgenomen fors in de kosten te snoeien om die terug in balans te brengen met het niveau van de club. Anders dan in het verleden kan Anderlecht niet langer rekenen op tientallen miljoen euro wedstrijdpremies uit Europees voetbal, wat vroeger in minstens één op de twee seizoenen het geval was. De makelaarskosten bleven stabiel op 37,5 miljoen euro, weliswaar een erg hoog bedrag.

Schulden

Onderaan de jaarrekening kleurt het nettoresultaat van Anderlecht donkerrood: -36,4 miljoen euro. Het jaar ervoor slikte de club al een verlies van 27 miljoen en in 2017-2018 was onderaan de streep 6,5 miljoen tekort. De club maakte voor het laatst winst - een bescheiden 350.000 euro - in 2016-2017.

24,8 miljoen Lening De aandeelhouders verleenden in maart 2020 het bedrijf Anderlecht een achtergestelde lening ten belope van 24,8 miljoen euro. Daarvan werd reeds 19,3 miljoen aan de club gestort vóór 30 juni.

Door de slechte financiële prestaties is het eigen vermogen - zeg maar de spaarpot - van Anderlecht weggeveegd. Het eigen vermogen staat nu door 66 miljoen opgestapelde verliezen 28 miljoen euro in het rood. Dat het eigen vermogen op de vorige jaarrekening wel positief uitviel (8,4 miljoen) was enkel het gevolg van een ingreep door eigenaar Marc Coucke. Die deed begin 2020 een forse kapitaalinjectie van 27,3 miljoen euro.

Ook de schulden van Anderlecht blijven aanzwellen. De schulden zijn op drie jaar gestegen van 83,3 over 95 miljoen euro tot 116,7 miljoen euro. Dat is onder meer te wijten aan het feit dat de aandeelhouders in maart 2020 het bedrijf Anderlecht een achtergestelde lening verleenden ten belope van 24,8 miljoen euro. Daarvan werd reeds 19,3 miljoen aan de club gestort vóór 30 juni. De financiële schuld beloopt nu 67 miljoen, van 48 miljoen een jaar eerder.

De dramatische balans staat in schril contrast tot de recordomzet die grote rivaal Club Brugge in het boekjaar 2018-2019 liet optekenen. Blauwzwart tekent voor een omzet van 137 miljoen euro en 24,5 miljoen nettowinst.

Corona

When it rains, it pours. Anderlecht, dat sowieso al zwaar slagzij maakte, kreeg met corona een nieuwe golf rampspoed over zich heen. De echte impact op de inkomsten zal zich pas in de volgende jaarrekening laten voelen, in het afgesloten boekjaar zaten maar vier corona-maanden.

De raad van bestuur schat tegenover de aandeelhouders de impact in. 'Anderlecht loopt commerciële inkomsten mis, maar de opbrengsten van de sponsoringcontracten (op lange termijn) blijven nagenoeg stabiel en de tv-gelden zouden in 2020-2021 zelfs moeten stijgen door het nieuwe tv-contract met Eleven Sports. Aan kostenzijde liggen de werkingskosten evenwel ook lager en heeft Anderlecht tijdelijke werkloosheid ingeroepen, uitstel van betaling voor belastingen en sociale lasten gevraagd, bespaard op werkingskosten en bestaande kredieten geherfinancierd.

De beslissing tot de uitgaande transfer van Jeremy Doku naar Rennes (27 miljoen euro, red.) zal leiden tot een significante meerwaarde in het boekjaar 2020-2021.'

Puin ruimen

Paarswit meldt ook dat het in de loop van het boekjaar 2020-2021 een (al lang voorziene, red.) 'substantiële bijkomende financiering' zal komen van de aandeelhouders die de verdere uitbouw van de club mogelijk moet maken.

In de bestuurskamer wordt al maanden gepraat over een financieel reddingsplan voor de club. De contouren van de oplossing liggen al maanden klaar, maar de onderhandelingen slepen aan.

Er is een voorstel om de puinhoop te ruimen door de schuld aan hoofdaandeelhouder Marc Coucke weg te strepen en extra cash bij te pompen via een kapitaalverhoging. Maar de hele discussie zit vast omdat de minderheidsaandeelhouders inspraak willen behouden in de strategische beslissingen van de club. Coucke - en het nieuwe operationele triumviraat Wouter Vandenhaute, Jos Donvil en Peter Verbeke - staan er tegenover een groep historische aandeelhouders rond Michael Verschueren.