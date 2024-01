Succesvol in de drie Grote Rondes, architect van een spaak gelopen superfusie met het team van Patrick Lefevere én verguisd brein achter een geplande revolutie in zijn sport. Richard Plugge, de teambaas van Visma - Lease a Bike, is meer dan ooit dé machtsmens in het wielrennen. 'De mediabedrijven lachen zich dood met hoe de koers zich opstelt.'