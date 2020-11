Rijkste Belg trekt zich terug uit Anderlecht, Michael Verschueren steviger in kapitaal

Verschueren wordt dankzij de transactie een van de sterkhouders in de raad van bestuur en meteen ook het boegbeeld van de minderheidsaandeelhouders voor hun gesprekken met de eigenaar en hoofdaandeelhouder Marc Coucke.

Alexandre Van Damme, bekend als de rijkste Belg, bezat sinds de verkoop van de club door de familie Vanden Stock nog 5 procent van de aandelen. Van Biesbrouck had 1 procent van het kapitaal in handen. Tegen welke prijs de aandelen door Michael Verschueren, zoon van de legendarische Anderlecht-manager Michel, werden overgenomen, is niet bekend.