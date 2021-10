Riskeren clubs degradatie door financiële malversaties?

Advocaat Kris Luyckx insinueert dat voetbalclubs die een rol in Operatie Zero speelden, moeten vrezen voor degradatie. Wat zeggen sportrechtspecialisten? 'De licentie van een club kan in gevaar komen.'

'Als de voetbalbond consequent is, gaan we volgend jaar met niet zo veel ploegen in eerste klasse spelen.' Advocaat Kris Luyckx leek er in 'De afspraak' van overtuigd dat de informatie die zijn cliënt Dejan Veljkovic bezorgde aan de speurders heel wat clubs in de problemen zal brengen. Volgens hem moeten 'bepaalde clubs' vrezen voor degradatie.

De essentie Het federaal parket is bijna klaar met het grote onderzoek naar matchfixing en financiële fraude in het Belgisch voetbal.

Volgens advocaat Kris Luyckx heeft het gerecht informatie die kan leiden tot de degradatie van meerdere profclubs.

Sportrechtspecialisten betwijfelen of clubs degradatie riskeren omdat bestuurders en/of tussenpersonen financiële fraude hebben gepleegd.

Bij een definitieve veroordeling kan wel de licentie in gevaar komen.

De voetbalbond heeft tot nu alleen stappen gezet in het matchfixingdossier over de degradatiewedstrijd KV Mechelen - Waasland-Beveren. Hij veroordeelde KV Mechelen tot een degradatie, maar door een procedurefout verviel die sanctie. Degradatie is een ingrijpende straf, die een club veel geld kost. De inkomsten uit tv-rechten dalen als clubs niet in eerste klasse spelen en niet meer kunnen meedoen aan Europese toernooien zoals de Champions League. Ook sponsorbedragen en de ticketverkoop vallen terug.

Het federaal parket heeft Operatie Zero opgesplitst in twee grote luiken. Voor het deel dat over matchfixing gaat, kijkt het parket vooral naar de voetbalbond voor vervolging. Het gerecht concentreert zich op witwaspraktijken, valse facturatie en corruptie in het Belgisch voetbal.

Aansprakelijk

Bij financiële malversaties ligt het ingewikkeld. Het zou me verbazen als die tot degradaties leiden. Sebastien Ledure Advocaat sportrecht

Op pogingen tot beïnvloeding van matchen staat een tuchtstraf in de reglementen van de voetbalbond. Die kan gaan van het afnemen van 25 procent van het televisiegeld, de uitsluiting van bekerwedstrijden, het verlies van de titel of puntenaftrek. Als vaststaat dat sprake is van wedstrijdvervalsing, moet een club degraderen. 'Als de aansprakelijkheid van de club vaststaat, moet die automatisch degraderen', zegt advocaat Sebastien Ledure (Cresta). Hij is gespecialiseerd in sportrecht, maar niet rechtstreeks betrokken bij het dossier.

Die aansprakelijkheid is op zittingen meestal het onderwerp van debat. Vaak is het bestuur na de feiten vervangen om schoon schip te maken. Maar dat alleen volstaat niet. 'De club moet kunnen aantonen dat iemand geen enkele bevoegdheid had om de ploeg te vertegenwoordigen, noch feitelijk, noch juridisch', zegt Ledure. 'Als in het dossier Operatie Zero meer bewijzen zijn gevonden voor matchfixing, riskeren clubs daarvoor op papier inderdaad degradatie. Maar of dat zo is, weten we niet.'

Een documentaire van RTBF zet vraagtekens bij de wedstrijden Anderlecht - KRC Genk en KRC Genk -Club Brugge in het seizoen 2013-2014. Als sprake zou zijn van matchfixing, zijn die feiten bijna verjaard. Op wedstrijdvervalsing staat een verjaringstermijn van 8 jaar.

Bij een definitieve veroordeling voor witwassen, schriftvervalsing of andere fraude krijgt een club geen licentie. Sebastien Ledure Advocaat sportrecht

Malversaties

Een club degraderen omdat bij transfers verdachte financiële geldstromen zijn opgedoken, ligt volgens specialisten ingewikkelder. 'Het lijkt vergezocht om het voordeel uit die transfers als matchfixing te kwalificeren', zegt een bron. Ledure bevestigt dat: 'Bij financiële malversaties ligt het ingewikkelder. Dat zijn andere soorten inbreuken. Het zou me verbazen als die tot degradaties leiden.'