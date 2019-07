Robert Waseige (1939-2019)

De Belgische voetbalwereld moet afscheid nemen van een van zijn bekende trainers. Voormalig bondscoach Robert Waseige is op 79-jarige leeftijd overleden.

Robert Waseige sukkelde al een hele tijd met zijn gezondheid. Vooral zijn hart en zijn nieren bezorgden hem de voorbije jaren problemen. In 2001 was hij al eens aan zijn hart geopereerd. Sindsdien moest hij regelmatig op controle in het ziekenhuis.

Zo'n standaardonderzoek bracht vorige week complicaties aan het licht en na verdere tests was besloten dat Waseige best wat langer in het ziekenhuis zou blijven. Woensdag overleed hij op 79-jarige leeftijd.

Inzet en werkkracht

Waseige bouwde een lange carrière uit in de voetbalwereld. Hij was een verdienstelijke middenvelder bij RFC Luik en Racing White. Hij stond bekend als een groot talent maar werd vooral geprezen om zijn inzet en werkkracht.

De ene dag is een speler geblesseerd, de andere dag zo fris als een konijn op de plein. Robert Waseige Ex-bondscoach België

Na zijn spelerscarrière ging de Luikenaar als coach aan de slag bij Winterslag. Hij stond ook aan het roer bij Standard, Lokeren, RFC Luik, Charleroi, het Portugese Sporting Lissabon en FC Brussels.

Tussendoor was Waseige bondscoach van België en Algerije. De Luikenaar volgde in 1999 Georges Leekens op als coach van de Rode Duivels. Hem wachtte een duidelijke taak: België klaarstomen voor een glansprestatie op Euro 2000, het EK voetbal dat plaatsvond in België en Nederland.

Japan en Zuid-Korea

De Rode Duivels konden de hooggespannen verwachtingen niet inlossen. Het team moest het toernooi al na de eerste ronde verlaten. Veel tijd om bij die opdoffer stil te staan hadden Waseige en co. niet. Want al snel volgde de kwalificatiecampagne voor het WK in Japan in Zuid-Korea in 2002.

Schermvullende weergave Waseige kon rekenen op de onvoorwaardelijke steun van Marc Wilmots, die later ook bondscoach van België zou worden. ©Photo News

Na barragewedstrijden tegen Tsjechië wist België zich te kwalificeren. Maar rustig verliep de voorbereiding op het toernooi niet. Al snel ontstond een media-rel toen op de dag van het vertrek naar Japan bekend raakte dat Waseige na het WK opnieuw aan de slag zou gaan bij zijn oude werkgever, Standard.

Niet alleen in de pers lag de Luikenaar onder vuur. Ook in de spelersgroep sloop steeds meer onrust, met ruzies, achterklap en persboycots tot gevolg. Waseige kon evenwel op de onvoorwaardelijke steun rekenen van zijn aanvoerder, Marc Wilmots.

Ondanks de beroering wisten de Rode Duivels de groepsfase te overleven. In de achtste finales wachtte Brazilië. Dat bleek evenwel het eindstation: na een onterecht afgekeurd doelpunt moest België het onderspit delven tegen de latere wereldkampioen.

'Konijn op de plein'

Velen zullen zich Waseige wellicht herinneren om enkele sappige quotes in het Nederlands. De meest memorabele was ongetwijfeld deze: 'De ene dag is een speler geblesseerd, de andere dag zo fris als een konijn op de plein'.