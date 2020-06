Rockster-coach Jürgen Klopp maakt zich onsterfelijk in Liverpool...

De Duitser Jürgen Klopp is voor eeuwig een legende in Liverpool nu hij de Engelse topclub zijn eerste titel in 30 jaar bezorgde. De 'vijfde Beatle' is een stuiterbal uit het Zwarte Woud.

Er zijn pakken CEO's van multinationals die meer verdienen voor minder prestaties dan Jürgen Klopp (53). De Duitser met bril, baard en baseballpet bracht op vier jaar een voetbalmultinational met roestplekken terug naar de wereldtop. Vorig seizoen won Klopp ook al de hoogmis van Europa's topvoetbal, de Champions League, en verloor een jaar eerder de finale.

Het is een beetje als de slabakkende sportkledingreus Adidas die de nieuwe marktleider Nike weer voorbijsteekt. Want 19-voudig kampioen Liverpool won dan wel in 30 jaar geen Engelse titel meer, de club was evenmin echt weggezakt uit de top. De Reds wonnen in 2005 nog de Champions League.

Nelson Mandela

Voor Liverpool is dat gezien het rijke verleden matig. De club was tussen 1975 en 1990 dominant. Liverpool won tien titels en ook vier keer in acht jaar de Europa Cup I, de voorloper van de Champions League. Het maakte van Liverpool toen al een multinational met fanclubs van Auckland tot Anchorage.

30 jaar zonder titel. Hoelang dat geleden is? In 1990 kwam Nelson Mandela uit de cel, ging in Moskou de eerste McDonald's open, won Marco Borsato de Soundmixshow en begon de eerste Golfoorlog. Ook de Premier League, de Engelse competitie die vanaf 1992 brandversneller zou spelen voor de commerciële explosie van het topvoetbal, bestond nog niet.

Schermvullende weergave Bijzonder sneu is dat de working class club par excellence Liverpool geen groot volksfeest kon houden wegens de coronacrisis. ©AFP

Voor de bühne staat Jürgen Klopp frenetiek de zijlijn af te banjeren, refs en fans te manipuleren, zijn eigen spelers uit te kafferen en vuistpompend te juichen bij elke goal. Achter de schermen is hij al een even grote druktemaker.

Klopps klasse is dat hij elke club en stad waar hij aan de slag gaat - Mainz, Borussia Dortmund én Liverpool - in brand zet. Insiders bij Liverpool spreken over een charmante maniak. Klopp bezweert en verleidt als een sjamaan met tomeloze energie, veegt de mantel uit van wie niet naar zijn pijpen danst, zuigt alles en iedereen tot de laatste druppel uit, charmeert en schoffeert de pers, knuffelt met bejaarde vrijwilligers en sleurt spelers mee naar meet-and-greets. Hij belt vips die hun abonnement niet verlengen en dweilt fanclubs af.

De totaalcoach

Klopp is de totaalcoach. Waren Barcelona en clublegende Pep Guardiola de ploeg en de coach van het afgelopen decennium, dan kunnen Liverpool en Klopp die titel vandaag stilaan claimen. In tegenstelling tot Guardiola bereikte Klopp als voetballer zelf nooit de top. Hij speelde zijn hele carrière bij Mainz in de tweede Bundesliga. Daar besloot de technisch directeur om de geblesseerde veteraan met zijn grote bek in 2001 vanuit het niets in de dug-out te droppen.

Klopp omschrijft zijn voetbal als heavy metal. Het is een mix van de tegenstand tot in de diepste uithoek van het veld opjagen en razendsnelle counters bij de herovering van de bal.

Klopp omschrijft zijn voetbal als heavy metal. Het is een mix van de tegenstand tot in de diepste uithoek van het veld opjagen en razendsnelle counters bij de herovering van de bal. Dat spectaculaire voetbal bezorgde Klopp in het tv- en entertainmenttijdperk de rockster-status van een 'vijfde Beatle'. Een beetje vergeten is dat Klopp vóór zijn Champions League-winst in 2019 zes van zijn zeven eerdere finales verloor.

Klopps status als rouwdouwer past ook uitstekend bij working class-clubs par excellence Liverpool uit het harde Engelse Noorden en Dortmund uit het donkere Ruhrgebied, twee oude industriële bekkens met een economische terugval.

Achter de volksheld Klopp huist een intellectueel en commercieel slagschip. De eigenaar van Liverpool is de Amerikaanse miljardair John Henry die een Europees-Amerikaans sportimperium controleert. Hij werd rijk als grondstoffenhandelaar met een algoritme dat de prijsfluctuatie in sojabonen voorspelde.

Data-analyse

Henry is sportondernemer met winstmotief naar Amerikaans model. Hij is geen sjeik of oligarch die ongelimiteerd geld wil pompen. Liverpool moest slim zijn om de diepe zakken uit het Midden-Oosten bij te houden. De mosterd kwam uit de Amerikaanse sport, waar doorgedreven data-analyses ingeburgerd zijn. Rond Klopp zit een data-analistenteam onder leiding van Ian Graham, een fysicus die afstudeerde aan de Cambridge-universiteit, en met een verleden bij Tottenham.

Nog in het team: een astrofysicus, een ex-schaakkampioen en een wetenschapper met een verleden bij het Europese deeltjesversnellerproject. Graham en co. gebruiken modellen om inefficiënties te zoeken in de markt: topspelers die door de mazen van het net zijn gegleden en bij mindere clubs belandden. Denk aan Sadio Mané, Naby Keita en Mo Salah.

Liverpool is ook niet te beroerd om te splashen met cash. Voor verdediger Virgil van Dijk en keeper Alisson Becker betaalde Liverpool recordsommen voor spelers op hun positie. Dankzij de winst in de Champions League draaide de club afgelopen seizoen een recordomzet van 613 miljoen euro - precoronacrisis welteverstaan. Liverpool is rijk als Croesus.