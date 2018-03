Rode Duivel Jan Vertonghen richt stichting op

Recordinternational Jan Vertonghen richt een stichting op om meer kinderen aan het sporten te krijgen. Dat blijkt uit een akte in het Staatsblad.

De Jan Vertonghen Foundation, met als thuisbasis Antwerpen, zal speelomgevingen voor kinderen creëren, onder meer in ziekenhuizen, en speelpleinen aanleggen.

'Het ziekenhuis of de lokale overheid blijft de eigenaar van de speelomgevingen', staat te lezen. 'Als de budgetten van de ziekenhuizen of de overheid niet voldoende zijn, zal de stichting meefinancieren of meehelpen bij het zoeken naar zakelijke partners en sponsoren.'