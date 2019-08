Rode Duivel Romelu Lukaku trekt naar Inter

De Belgische topspits Romelu Lukaku heeft zijn lang aanslepende transfer naar Italië eindelijk te pakken.

Na acht jaar, 252 matchen en 113 goals verlaat Romelu Lukaku zijn vertrouwde Engeland. Hij tekent een contract voor vijf seizoenen bij het Italiaanse Inter. De club uit Milaan betaalt zijn huidige ploeg Manchester United naar verluidt een transfersom van 80 miljoen euro, bonussen inclusief. Dat bedrag is op de huidige transfermarkt stilaan een normale prijs - hij staat deze transferzomer net in de top-10.

Lukaku valt meer op omdat hij met zijn transfer de top 3 induikt van spelers die tijdens hun carrière het meeste cash tussen clubs lieten vloeien. Chelsea, Everton, Manchester United en nu Inter legden samen bijna 220 miljoen euro op tafel. Enkel Neymar (310 miljoen) en Cristiano Ronaldo brachten tijdens hun carrière meer geld in het laatje. Man Utd recupereert grotendeels de som die de club in 2017 spendeerde aan Lukaku. Everton, die hem verkocht aan de Mancunians, krijgt 5 miljoen doorgestort. De club bedong bij Manchester United destijds een doorverkooppercentage.

Zomersoap

Lukaku zou volgens de Italiaanse pers netto 7 miljoen euro per jaar basisloon verdienen. Daarin zitten nog geen premies die gekoppeld zijn aan prestaties en goals. 'Inter is niet voor iedereen. Daarom ben ik hier', zei Lukaku in een kort filmpje op Twitter na de bekendmaking van zijn overstap. Op de website van de Nerazzurri voegt hij eraan toe: 'Ik ben hier om de Nerazzurri weer naar de top te brengen.'

Het dossier-Lukaku groeide de voorbije weken uit tot de soap van de zomermercato. De aanvaller kwam niet meer voor in de plannen van Man Utd-coach Solskjaer, die Marcus Rashford in de spits verkiest. Lukaku trainde maandag en dinsdag zelfs even mee met de U18 van Anderlecht om de druk op het Engelse team op te voeren. Het kwam hem van zijn werkgever op een boete van 230.00 euro te staan, ook omdat hij via Twitter confidentiële trainingsdata vrijgaf.

De Italiaanse clubs Inter en Juventus voerden de hele zomer hevig slag over Lukaku. Dat de interesse uit Italië groot was, heeft ook te maken met Lukaku's Italiaanse makelaar Fede Pastorello. Bovendien is Inter-trainer Antonio Conte een grote fan van de snelle, bonkige spits. Bij Juve was zijn komst eerder gekoppeld aan een carrousel van in- en uitgaande transfers, waardoor het uiteindelijk te complex bleek.

Vierde in Serie A

Inter eindigde vorig seizoen als vierde in de Serie A. Daardoor is de club rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De Italiaanse traditieclub, die in Chinese handen is, heeft er een woelige recente geschiedenis op zitten. Inter en eigenlijk heel het Italiaanse voetbal - Juventus uitgezonderd - torst het imago van een reus in verval. Al zijn er tekenen van renaissance.