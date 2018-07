Rode Duivels-fans doen aarde trillen

Na het einde van de WK-match tegen Brazilië heeft de Koninklijke Sterrenwacht van België in Ukkel een verhoogde seismische activiteit gemeten.

De Rode Duivels hebben vrijdagavond met hun overwinning tegen Brazilië de supporters uit de bol doen gaan. En dat was zelfs meetbaar.

'Op vrijdag 6 juli zagen we duidelijk een daling van de activiteit aan het begin van de match, gevolgd door een duidelijke stijging toen de Belgen gingen feesten ', zegt Michel Van Camp, diensthoofd Seismologie-Gravimetrie bij de Koninklijke Sterrenwacht.

Eerder was er ook al in Mexico City, de hoofdstad van Mexico, een artificiële aardbeving waargenomen op het moment dat Hirving Lozona op het WK in Rusland scoorde tegen Duitsland.