Rode Duivels nv, nieuwe exportparel

Een Brusselse businessschool voor voetbalmanagers wordt overstelpt met aanvragen uit de hele wereld. De stormloop toont hoe het succes van de Rode Duivels op het WK de Belgische voetbalschool verkoopbaar maakt als exportproduct.

‘We krijgen elke dag meer mails van mensen die zich willen inschrijven voor onze opleiding. De honderden kandidaten verwijzen bijna allemaal naar de Rode Duivels’, zegt Simon Van Kerckhoven. De jonge Limburger runt het International Football Business Institute (IFBI). Dat is de eerste Belgische businessschool voor voetbalmanagement, die de toekomstige CEO’s en directeurs van het topvoetbal wil opleiden. Ze is gevestigd in de statige gebouwen van de Universitaire Stichting, zeg maar het clubhuis van onze academici, in de Brusselse Europese wijk.

Het statige leslokaal in mahoniehout hangt vol voetbaltruitjes en posters. Er ligt een tapijt dat eruitziet als een grasmat. Voor de lunch verhuizen de studenten naar een ruimte met een reuzegroot tv-scherm om FIFA, een populair voetbalgame, te spelen. Het IFBI is een buitenbeentje in het statige hoofdkwartier van de academici dat veel meer Oxford dan voetbaltribune uitstraalt.

De opleiding, een apart bedrijf dat opereert onder de vleugels van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), telt intussen 21 alumni uit de vier windstreken. Een Duitse ex-student werkt voor het Duitse streamingbedrijf DAZN, dat de tv-rechten heeft voor de Champions League in Duitsland en grote delen van Azië. Een Albanees werkt als voetbalmakelaar. Drie Indiërs werken respectievelijk bij de Spaanse eersteklassevoetbalclub SD Eibar, de Indiase tak van Netflix en de koepel van Europese voetballiga’s in Zwitserland.

Voor het nieuwe academiejaar zijn er kandidaten uit België, Libanon, Bahrein, Italië, opnieuw India en Jamaica. ‘Die laatste was jarenlang advocaat bij het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag. Het gaat vaak om late twintigers en vroege dertigers met enkele jaren werkervaring die een nieuwe richting uit willen. Voetbal is interessant omdat het - zeker in de groeilanden - een boomende sector is’, stelt Van Kerckhoven.

‘India is hongerig naar kennis om competities te structureren en clubs uit te bouwen. China blijft wat achter in interesse, omdat alle geld daar voorlopig naar coaches, grasvelden en jeugdacademies gaat. Het is ook niet evident daar via sociale media promotie te maken voor onze opleiding, zoals we dat elders doen, omdat het Chinese internet een afgesloten ecosysteem is. De taalbarrière is een ander probleem. We hebben vastgesteld dat Engels minder een lingua franca is dan we op voorhand dachten.’

De IFBI-opleiding is zoals de meeste businessscholen duur. Ze kost 40.000 euro, en nog eens 9.000 euro extra die op een Belgische bankrekening geblokkeerd wordt. Dat is de voorwaarde van de Belgische overheid om een visum voor de Europese Schengenzone voor vrij verkeer af te leveren. Daarvoor krijgen de studenten 26 uur per week les van ruim 90 gastdocenten uit alle domeinen van het voetbal en excursies langs profclubs in Nederland, België, Spanje, Engeland, Hongarije en Polen.

‘Een bezoek aan voetbalmultinationals als Manchester United en Real Madrid is een must, omdat ze de evolutie van voetbal tot industriële sector illustreren. Maar die elite geeft tegelijk een vertekend beeld. Onder die kleine toplaag zit de brede middenklasse van clubs in België, Hongarije, Polen of Kroatië. Het is misschien wel fundamenteler om dat gezicht van ons voetbal ook te tonen. Die clubs zijn het echte kloppende hart’, luidt het. ‘We bieden naast de opleiding ook een breed netwerk van docenten en contacten met professionals uit het voetbal. Dat is tenslotte wat ook gewone businessopleidingen bieden.’

Drie clusters

Wie zit achter het IFBI? Het IFBI heeft een apart statuut bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Het is een privébedrijf dat geen financiering van de VUB krijgt. Die schrijft de studenten in, levert het postgraduaatsdiploma af en doet een kwaliteitscontrole van de opleiding. De bvba IFBI telt vier aandeelhouders: coördinator Simon Van Kerckhoven, voetbalmakelaar Walter Mortelmans, de Nederlandse captain of industry op rust Rob Kuijpers (ex-Heinz, DHL en Brussels Airlines) en Jos Verschueren, de directeur van de afdeling sportmanagement aan de VUB. De voorbije twee jaar waren er 21 studenten. Volgend jaar mikt het IFBI op een 20-tal mensen. De school draaide in haar eerste academiejaren net break-even.

De cursussen zijn opgesplitst in drie clusters. De eerste geeft inzicht in de economie achter de moderne voetbalindustrie en hoe clubs, liga’s en voetbalbonden georganiseerd zijn. Een tweede cluster gaat over sponsoring en marketing in het socialemediatijdperk. Het derde luik slaat op alles wat te maken heeft met infrastructuur, van stadions tot trainings- en jeugdcentra. Een van de investeerders, Walter Mortelmans, is makelaar en er zijn ook gastlessen van zaakwaarnemers. Maar de opleiding stelt in geen geval een opleiding tot makelaar te willen zijn. Sportief is er enkel een korte cursus scouting, om de toekomstige managers de grondstof van hun sector bij te brengen.

Een school als het IFBI is buiten Europa geen uitzondering. Er is steeds meer concurrentie, een gevolg van de professionalisering van het voetbal. Die leidt tot een snel groeiende consultancy-industrie rond het topvoetbal, met marketeers, advocaten, financiële experts en softwarespecialisten die databases met fanaccounts uitbouwen.