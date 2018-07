Rode Duivels schrijven geschiedenis met derde plaats op WK

'Binnen enkele jaren pakken we een prijs', zegt aanvoerder en uitblinker Eden Hazard.

De Rode Duivels hebben zaterdagnamiddag in Sint-Petersburg dankzij een 2-0 zege tegen Engeland (rust: 1-0) de derde plaats veroverd op het WK voetbal in Rusland. België eindigt zo voor de eerste keer op het WK-podium, de generatie van 1986 keerde met een vierde plaats terug van het WK in Mexico.

Voor de Belgen was het bij de eerste kans raak. Romelu Lukaku stuurde Nacer Chadli met een doorsteekpass diep op de linkerflank. De bal kwam voor doel, waar de Engelse verdediging te laat kwam op de inlopende Thomas Meunier, die zijn rentree na een schorsing in de verf zette met de openingstreffer.

1-0 na vier minuten dus, pas diep in de tweede helft zette uitblinker Eden Hazard de 2-0 eindstand op het scorebord van de Zenit Arena.

Hazard werd zaterdag al voor de derde keer op het WK tot Man van de Match uitgeroepen. De aanvoerder van de Rode Duivels toonde zich tevreden, zowel met het resultaat van de Duivels als met zijn individuele toernooi.

'We mogen trots zijn. De wereldbeker is zowel in groep als individueel uitzonderlijk geweest', zei Hazard. 'We zijn vaak bekritiseerd omdat we het niet konden tegen grote landen, maar hier winnen we van Brazilië en twee keer van Engeland. We zijn zelf een grote ploeg geworden, die binnen enkele jaren een prijs gaat pakken. Morgen gaan we goed vieren in Brussel, en komt er hopelijk een massa volk opdagen, zodat het een moment wordt dat voor altijd in het geheugen gegrift staat.

Was Eden Hazard nu de allerbeste speler op het WK? 'Of ik tot beste speler wordt uitgeroepen, dat maakt niet zo heel veel uit. Diep vanbinnen weet ik toch dat ik de beste was', zei de aanvoerder met een typische knipoog.

Voor de Belgen was het al de tweede zege tegen Engeland op dit WK, in de groepsfase werd er met het kleinste verschil (1-0) gewonnen van The Three Lions.