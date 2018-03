Rode Duivels strikken Chinese sponsor

De Belgische voetbalbond heeft voor het eerst in zijn 123-jarig bestaan een Chinese sponsor binnengehaald. Sichuan Changhong, producent van tv-toestellen, gaat de uitstraling van de Rode Duivels gebruiken om zijn merkbekendheid en zijn verkopen in het thuisland op te krikken.

Aangezien China niet gekwalificeerd is voor het wereldkampioenschap voetbal dit jaar in Rusland, zocht Changhong een alternatief waarmee Chinezen zich kunnen identificeren tijdens het tornooi. Dat alternatief vonden ze in de Rode Duivels. Dat Axel Witsel en sinds kort ook Yannick Carrasco in de Chinese voetbalcompetitie spelen, zal daar niet vreemd aan zijn. Bovendien is rood de kleur van China.