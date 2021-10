Rode Duivels verliezen ook van Italië

België kon in de troostfinale van de Nations League niet winnen van Europees kampioen Italië. De Azurri klopten de Rode Duivels met 2-1.

Het was een wedstrijd zonder echte inzet, en dat was er in de eerste helft aan te merken. In een kabbelende 45 minuten kwamen geen van beide ploegen tot scoren. Vooral de Belgen - die zonder sterspelers Eden Hazard, Romelu Lukaku (blessures) en Kevin De Bruyne aan de aftrap kwamen - maakten een wat makke indruk.

In de tweede helft kwam Italië scherper voor de dag, wat snel resulteerde in een dubbele voorsprong. In de 46ste minuut scoorde middenvelder Nocolo Barella uit hoekschop. En na een fout van Timothy Castagne op sneltrein Frederico Chiesa prikte spits Domenico Berardi in de 64ste minuut een strafschop tegen de netten.

Nadat Kevin De Bruyne inkwam voor Youri Tielemans kwamen de Belgen wat scherper voor de dag. In een slotoffensief reikte De Bruyne na een snelle counter die andere invaller Charles De Ketelaere een doelpunt aan. Maar verder dan de 2-1 kwamen de Belgen niet meer.

Daarmee verloren de Rode Duivels voor het eerst onder bondscoach Roberto Martinez twee keer op rij.

Wrang

De Belgen sluiten de Nations League zo af met een wrang gevoel. Na een dramatische avond werd er donderdag in de halve finales al met 2-3 verloren van wereldkampioen Frankrijk, dat zo de Belgische droom om de prijzenkast voor het eerst te vullen, meteen aan diggelen sloeg.