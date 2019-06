Roger Lambrecht verkoopt Sporting Lokeren aan ex-spelersmakelaar

Ex-spelersmakelaar en concertpromotor Louis De Vries koopt voetbalclub Sporting Lokeren. Daarmee komt een einde aan het voorzitterschap van eigenaar Roger Lambrecht.

De Vries (72) is geen onbekende in het voetbalmilieu. Hij was bestuurder bij Antwerp en stond aan de wieg van fusieclub Germinal Beerschot Antwerpen waar hij sportief directeur werd. Volgens Het Laatste Nieuws brengt De Vries een hoop ervaring mee naar Daknam. Glen De Boeck blijft trainer van de club zelfs al zou Lokeren degraderen naar tweede.

De overname betekent het einde van de 87-jarige Roger Lambrecht die sinds 1994 voorzitter is van de club. Lambrecht, die zijn fortuin verdiende met zijn familiale bandenbedrijf, heeft altijd gezegd dat hij minstens 20 miljoen euro wou voor de club maar naar verluidt zou De Vries niet eens de helft hebben betaald. Lambrecht had al een tijdje aangegeven dat hij genoeg had van het voetbal. Door zijn wankele gezondheid was hij niet meer in staat om een voetbalclub te leiden.

De afgelopen weken kwamen verschillende kandidaat kopers aankloppen bij Sporting Lokeren. Een ervan was een Colombiaanse investeringsgroep gelinkt aan de Zuid-Amerikaanse drankenfabrikant Postobon en eigenaar van de Colombiaanse club Atletico Nacional. Ook een Vlaamse groep rond IT-ondernemer Joris Van Der Gucht, topman van het snelgroeiende fintechbedrijf Silverfin, had zich aangemeld.

Lokeren is verwikkeld in het voetbalschandaal Propere Handen. Daaruit moet blijken of de rode lantaarn van de Jupiler Pro League degradeert of in eerste klasse mag blijven als KV Mechelen of Beveren bestraft worden. Lokeren eindigde het afgelopen seizoen als zestiende en laatste in 1A. In principe degradeert de club tenzij ze gehoor krijgt bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) in het matchfixingschandaal.