Roman Abramovitsj, de rijkste Israëli

De oligarch en eigenaar van voetbalclub Chelsea krijgt een Israëlisch paspoort na zijn gedwongen vertrek uit Londen. Hij wordt meteen de rijkste man van het land.

Een van de rijkste Russische oligarchen wijkt uit naar Israël omdat hij in het Verenigd Koninkrijk, zijn geadopteerde thuisland, niet langer welkom is. Roman Abramovitsj, vooral bekend als de eigenaar van de Londense voetbalclub Chelsea en dus de werkgever van enkele Rode Duivels, zoekt zijn toevlucht in Tel Aviv. Hij arriveerde er gisteren per privévliegtuig en kreeg prompt de Israëlische nationaliteit omdat zijn ouders Joods zijn. Hij is, dankzij zijn geschat vermogen van 11,5 miljard dollar, meteen de rijkste man van het land.

Zijn verhuizing is gedwongen. Het VK draalde opvallend lang met de verlenging van zijn verlopen investeerdersvisum. Hij kan nog terugkeren, maar maximaal voor zes maanden per bezoek, en hij mag er niet werken.

De 51-jarige Abramovitsj is een van de bekendste oligarchen, Russische industriëlen die bij de privatiseringsgolf van begin jaren 90 na de val van de Sovjet-Unie voor relatieve spotbedragen grote belangen vergaarden in voormalige staatsbedrijven.

Uitstekende banden met Kremlin

Abramovitsj, die zijn beide ouders nog voor zijn vijfde verjaardag verloor, verwierf in 1995 samen met de Jeltsin-getrouwe Boris Berezovski op controversiële wijze de meerderheid in Sibneft, het derde grootste Russische oliebedrijf. Beiden betaalden 100 miljoen dollar voor de helft van het bedrijf, terwijl de reële waarde in de miljarden lag. Abramovitsj verzilverde een groot deel van zijn belang in 2005, toen Sibneft voor 13 miljard dollar werd overgenomen door Gazprom, het energiebedrijf in handen van de Russische staat.

Zijn uitstekende banden met het Kremlin leverden hem tussen 2000 en 2008 een post op als gouverneur van Tjsoekotka, een achtergestelde en afgelegen regio in het noordoosten van Rusland. Abramovitsj investeerde naar schatting meer dan 1 miljard dollar van zijn eigen vermogen in het autonome district en krijgt krediet voor de aanzienlijk gestegen levensstandaard. Tegelijk hangt een waas van controverse rond zijn vele deals als zakenman, die hem meermaals in aanraking brachten met het gerecht.

Privé-jacht en voetbal

Net als vele andere oligarchen week Abramovitsj uit naar Londen, waar hij voor zo’n 100 miljoen euro een huis kocht in Kensington Palace Gardens. Ook op zee pakt hij uit met zijn mondaine levensstijl. Zijn jacht Eclipse (162 meter lang) is het tweede grootste privéjacht ter wereld en kostte 400 miljoen dollar.