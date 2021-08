Romelu Lukaku keert terug naar Chelsea

Met een transferprijs van 115 miljoen euro tekent de 28-jarige Rode Duivel voor de duurste transfer uit de geschiedenis van het Londense Chelsea.

Na zeven jaar keert Romelu Lukaku terug naar de club van zijn hart. Tussen 2011 en 2014 was de voetballer al actief bij Chelsea, maar die eerste passage was geen overtuigend succes. Nadien verkaste Lukaku naar Everton en later speelde hij nog bij Manchester United en Inter Milaan. Die laatste club laat de topschutter aller tijden van de Rode Duivels - met 68 doelpunten in 98 interlands - nu gaan voor een bedrag van 115 miljoen euro.

'Lukaku, een van de meest productieve spitsen in het Europese voetbal, is teruggekeerd naar de club waarvoor hij als jonge gast supporterde', staat in een mededeling van de club. 'Het was een lange reis voor mij. Ik kwam hier als kind en keer nu terug met ervaring en maturiteit. De relatie die ik met deze club heb, betekent erg veel voor mij', wordt Lukaku zelf geciteerd.