Romelu Lukaku onder dak bij managementbureau van rapper Jay-Z

De bekende rapper en zakenman Jay-Z zet zo zijn veroveringstocht in de sportwereld voort. De Amerikaan probeerde ook Lukaku's ploegmaat bij Manchester United Marcus Rashford te strikken, maar ving bot. Lukaku ging wel in op het bod van Beyoncés wederhelft. Jay-Z zou de Rode Duivel onlangs in New York hebben ontmoet.