Ronaldo en Singaporese miljardair starten digitaal voetbalplatform

Op zijn sociale media-accounts maakte Ronaldo al volop reclame voor ZujuGamePlay of ZujuGP, zoals het nieuwe voetbalplatform heet. Met de hashtag #WritingTheFutureOfFootball postte hij onder meer foto’s waarop hij de hand schudt met Lim. Diens bedrijf Mint Media Sports is de eigenaar en manager van de beeldrechten van Ronaldo.

Immersief

Lim (68) gooide zich in 2014 op het voetbal met de aankoop van de Spaanse club Valencia. Hij is ook aandeelhouder van de Engelse club Salford City. Zijn zoon Kiat (28) richtte enkele jaren geleden de start-up Arc op, die een soort gesloten sociale ruimte ontwikkelde. Vader en zoon brengen hun knowhow nu samen in het nieuwe platform, dat ze in de eerste helft van volgend jaar willen gaan beta-testen.