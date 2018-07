Ronaldo naar Juventus

De Portugese voetbalster Cristiano Ronaldo ruilt Real Madrid in voor het Italiaanse Juventus.

Cristiano Ronaldo is met ingang van het nieuwe seizoen in de Serie A te bewonderen. De 33-jarige Portugese sterspeler verruilt Real Madrid voor Juventus. De vijfvoudig wereldvoetballer van het jaar tekent waarschijnlijk een contract voor vier jaar bij de Italiaanse kampioen. Met de spectaculaire transfer, waarvan al enige tijd sprake was, is naar verluidt een afkoopsom gemoeid van 105 miljoen euro.

Juventus is de vierde club voor Ronaldo. Hij speelde eerder voor Sporting Portugal (2002-2003) en Manchester United (2003- 2009). Bij Real Madrid had hij nog een contract tot medio 2021. Ronaldo wilde echter meer gaan verdienen. Het zat hem dwars dat andere topvoetballers als Lionel Messi (Barcelona) en Neymar (Paris Saint-Germain) aanzienlijk meer zouden verdienen.

Volgens onbevestigde berichten heeft Ronaldo bij Juventus een jaarsalaris van een slordige 30 miljoen euro bedongen.

Ronaldo, die met Portugal bij het WK in Rusland in de achtste finales werd uitgeschakeld, wordt door zijn nieuwe club waarschijnlijk volgende week medisch gekeurd. Hij geniet nu nog even van vakantie. Real Madrid bedankte Ronaldo uitvoering voor zijn bewezen diensten. ‘We hebben op zijn verzoek ingestemd met zijn transfer naar Juventus. Hij heeft bewezen dat hij de beste van de wereld is. In de geschiedenis van het onze club en van het mondiale voetbal heeft hij voor één van de mooiste periodes gezorgd.'