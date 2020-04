Ronde van Frankrijk op zoek naar nieuwe datum

Wilde geruchten

In de Franse media gonst het van de wilde geruchten, met een start eind juli tot eind augustus. De Tour heeft het voordeel dat de wedstrijd zo cruciaal is voor het economisch zakenmodel van het wielrennen dat alle andere wedstrijden ervoor moeten wijken, zelfs de Vuelta die nu gepland staat van midden augustus tot begin september. Een scenario kan zijn: de Tour in augustus, de Vuelta in september en de Giro in oktober.