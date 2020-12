Ronde van Vlaanderen ook volgend jaar zonder toeschouwers

Ook in 2021 zal de wielersport er anders uitzien dan normaal. Organisator Flanders Classics is duidelijk: 'Het hele voorjaar werken we zonder publiek.'

Het wielerseizoen in aantocht zal plaatsvinden zonder publiek. Dat heeft Flanders Classics, dat de wedstrijden organiseert, beslist nu het bezig is het voorjaar voor te bereiden. 'Er komt geen publiek', zegt CEO Tomas Van Den Spiegel in een interview met Het Laatste Nieuws. 'Zo gaan we het hele klassieke voorjaar werken.'

Schermvullende weergave Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics.

Na het atypische wielerjaar 2020 zullen de rangen langs het parcours van de Omloop (27 februari), Gent-Wevelgem (28 maart), Dwars door Vlaanderen (31 maart), Ronde van Vlaanderen (4 april) en de Brabantse Pijl (14 april) dus ook in 2021 leeg blijven. 'Het is gebleken dat wielerwedstrijden ook zonder publiek kunnen plaatsvinden', zegt Van Den Spiegel.

De Ronde werd dit jaar uitgesteld van april naar oktober. Er kwamen strenge veiligheidsregels om aan de coronaregels te voldoen. Maar volgens Van Den Spiegel was het geen optie de kalender overhoop te gooien en dit jaar hetzelfde te doen. 'Dat zou alleen maar onzekerheid creëren.'

Ook al zijn coronavaccins in aantocht, de voorbereidingen, die volop aan de gang zijn, gaan maar uit van één scenario: eentje zonder publiek. 'Ik had natuurlijk ook liever Wout van Aert en Mathieu van der Poel door een mensenzee de Oude Kwaremont zij aan zij naar boven zien rijden', zei Van Den Spiegel nog. 'Het is niet tof, maar het belangrijkste is dat er gekoerst wordt.'

Vip-tenten

Financieel wordt het een uitdaging. 'We kunnen dit nog één keer doen, maar daarna echt niet meer', zei Van Den Spiegel tegen HLN. Hij was woensdag niet bereikbaar voor verdere toelichting, maar een financiële krater lijkt onafwendbaar. Vorig jaar kwamen aan de Oude Kwaremont zowat 40.000 mensen kijken naar de Ronde, onder wie 10.000 vips in enorme tenten van Flanders Classics, die allemaal geld uitgeven aan eten en drinken. Een masterproef uit 2019 leerde dat met de Ronde een geldstroom van 40 miljoen euro gemoeid is.

In een interview in De Tijd vlak voor de Ronde sprak Van Den Spiegel al over de nood aan een alternatieve bron van inkomsten. 'Met dit bedrijf hebben we van de wielerkoers een festival gemaakt, waarbij je veel meer beleving krijgt dan alleen het zuiver sportieve. Nu zijn we verplicht die beleving te schrappen. Dat heeft een invloed op ons businessmodel.' Daarom lanceerde Flanders Classics in oktober bijvoorbeeld een virtueel fietsplatform.

Schermvullende weergave Door corona ging de Ronde van Vlaanderen dit jaar uitzonderlijk door in het najaar. ©James Arthur