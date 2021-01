Rugbydrop-out pakt hoofdprijs als dartskampioen

Als Gerwyn Price een ondernemer was, zou hij een voorbeeld zijn van een geslaagde pivot - een bedrijf dat zijn businessmodel een andere draai geeft omdat het eerste plan geen resultaten oplevert.

Een jaar of tien geleden was Gerwyn Price een verdienstelijke maar weinig opvallende rugbyspeler. Afgelopen zondag werd de Welshman wereldkampioen darts, een sport die met rugby alleen gemeen heeft dat je ze live kan volgen op tv terwijl je met een lauwe pint aan de toog van een Britse pub hangt.

Voor de 35-jarige Price, bijgenaamd Iceman, was de overstap een berekende carrièremove. 'Als twintiger was ik meer bezig met uitgaan en feesten dan met trainen', zei hij twee jaar geleden in een interview met de nieuwssite WalesOnline. Omdat zijn rugbycarrière in het slop zat en hij bedreven was in darts, besloot hij de rugbybal op te bergen en zich op de pijltjes te gooien. ‘Iedereen kan het maken in darts, als je maar goed genoeg bent, terwijl je in rugby afhankelijk bent van iemand die jou eruit moet kiezen’, redeneerde hij.

Met zijn overwinning zondag op de 50-jarige Schot Peter Wright maakt Price ook een einde aan de koppositie in het wereldklassement van de Nederlander Michael van Gerwen. De voorbije maanden had hij al verschillende andere topcompetities gewonnen.

Prijzengeld

Toen de ijsman in 2014 voor darts koos, durfde hij er niet van te dromen ooit de nummer één te worden. Laat staan dat hij durfde te fantaseren over het prijzengeld dat hem te beurt valt: een cheque van 500.000 pond (553.000 euro), iets meer dan wat Tadej Pogacar verdiende als winnaar van de Tour de France.

500.000 pond prijzengeld Gerwyn Price verdient als dartskampioen meer dan de winnaar van de Tour de France.

Darts heeft de voorbije jaren een steile commerciële opmars gemaakt. Net als andere cafésporten die ooit in de obscuriteit zaten, zoals snooker of poker, is darts opgepikt door slimme sportmarketeers die er een lucratief tv-model rond bouwden. De groei van online gokken leidde de jongste jaren tot een geldinjectie in het circuit.

De Brit Barry Hearn, de oprichter van het sportpromotiebedrijf Matchroom, legde zowat 20 jaar geleden de fundamenten voor de opmars van darts als tv-sport. Samen met de tv-zender Sky Sports van de mediamagnaat Rupert Murdoch investeerde hij in de professionalisering van het circuit en in de personencultus rond de belangrijkste spelers. Naast Price kregen ook andere topspelers een catchy bijnaam.

DPG

Hearn zette met succes in op de internationalisering van de sport. Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de VS en Duitsland trekken de uitzendingen van belangrijke wedstrijden miljoenen kijkers. Ook in Nederland, dat met Raymond van Barneveld en van Gerwen enkele kampioenen heeft, ontgroeide darts het amateurcircuit.

Het succes van de pijltjes is de Vlaamse mediagroep DPG niet ontgaan. Die zond dit jaar het hele wereldkampioenschap live uit op VTM4, een primeur voor een Vlaamse zender. Een extra verkoopargument was dat de Belgen Mike De Decker, Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh op het hoogste niveau meestreden.