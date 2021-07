Samen op het podium, samen bij zijn kist

Masomah Alizada werd woensdag in de tijdrit voor vrouwen 25ste en laatste. Over de 22 kilometer reed ze 13 minuten langer dan Annemiek van Vleuten. De Nederlandse winnares haalde een gemiddelde van meer dan 43 kilometer per uur, de Syrische nog net 30. Bij de mannen sloot haar landgenoot Ahmad Badreddin Wais de rij, ruim na Primož Roglič. Wat was het goed dat ze allebei meededen, als lid van het Refugee Olympic Team. Bootvluchtelingen hebben andere zorgen dan Olympische Spelen, maar tv-kijkers kunnen tijdens zo’n wedstrijd toch eens nadenken over het lot van al die mensen.

Wat volgt, is bekend: Smith en Carlos worden uit het olympische dorp gebannen en pas jaren later worden ze gerehabiliteerd. Maar wat gebeurde er met Norman? Het leek erop dat hij zich, als enige witte man op het podium, niks aantrok van wat er gebeurde. Dat klopte niet. Smith en Carlos hadden hem ingelicht. ‘Do you believe in human rights?’, had Carlos aan Norman gevraagd. Norman bevestigde dat en wilde betrokken worden in hun protest. Van de Amerikaanse roeier Paul Hoffman leende Carlos een Olympic Project for Human Rights-badge en Norman speldde die, net als Smith en Carlos, op.