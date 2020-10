Shakespeareaans drama in bestuurskamer Anderlecht

De aandeelhouders van voetbalclub Anderlecht stemmen op een algemene vergadering volgende week over het voortbestaan van het bedrijf. Dat is wettelijk verplicht omdat een nieuw monsterverlies van 36 miljoen euro de spaarpot van de club voor het tweede seizoen op rij wegveegde. In de bestuurskamer is een leegloop aan de gang.

Allereerst: failliet zal de noodlijdende recordkampioen niet gaan. Ondanks een diepe financiële put - uitgediept door de coronacrisis - heeft Anderlecht nog altijd de rugdekking van zijn kapitaalkrachtige eigenaars. Die hebben er uit welbegrepen eigenbelang geen enkel voordeel bij de club overkop te laten gaan. Anderlecht is too big to fail. Voor de korte termijn is het gecoverd. Er is voldoende kasstroom om de club de komende maanden draaiende te houden.

Maar op de langere termijn is een oplossing nodig om de club uit het financiële moeras te trekken. Anders dreigt paars-wit in een vicieuze cirkel te belanden, waar het nu al voor het derde jaar op rij naar neigt. De club moet eerst de verliezen dempen en de schulden - bijna 100 miljoen - reduceren om een doorstart te maken. Daarna kan het via een extra financiële injectie sportief mogelijk weer meedoen voor de prijzen. Die moeten voldoende cash in het laatje brengen om de winstmotor een kickstart te geven.

De toestand is zo ernstig dat de club zich op eigen kracht niet uit het drijfzand kan trekken.

Drijfzand

De toestand is zo ernstig dat de club zich op eigen kracht niet uit het drijfzand kan trekken. Na een rampjaar 2018-2019 - met een recordverlies van 27 miljoen euro - is het afgelopen seizoen een even groot drama. Door de coronacrisis is sprake van een omzetdaling met een kwart ten opzichte van het seizoen 2018-2019 (84 miljoen euro), wat al een forse daling was tegenover het seizoen daarvoor (102 miljoen). Meerdere bronnen bevestigen ons dat de club 2019-2020 afsloot met een nieuw monsterverlies van '36 miljoen euro'.

'Dat resultaat was nog veel erger geweest, als de onlangs vertrokken operationeel directeur Jo Van Biesbroeck niet met de zeis door de kosten was gegaan', luidt het.

36 miljoen NETTOVERLIES Volgens meerdere bronnen slikte RSC Anderlecht in het boekjaar 2019-2020 een nettoverlies van 36 miljoen euro.

De operationele backoffice van de club is stilaan een ratelend geraamte. Daarnaast is het mes gezet in bonussen voor personeel - ook de komende jaren - en in de spelerslonen. Maar de sportieve kern - de spelers, en de entourage die nodig is om ze fit aan de aftrap te krijgen - blijft het probleemkind. Door sportief wanbeleid zit de club met een toxische erfenis die nog niet is opgekuist. De club kapseisde door veel te hoge lonen en afschrijvingen op transfers die nooit rendeerden. Dat leidde tot een kostenexplosie - 109 miljoen in 2018-2019. De nieuwe sportieve manager Peter Verbeke vatte het onlangs in één dodelijk zinnetje samen. 'Bij mijn aanstelling zei de directie: als je 15 spelers van de loonlijst kunt halen, heb je 4 miljoen om versterkingen te halen.'

Een insider vat de toestand samen: 'Anderlecht haalt uit zijn dagelijkse commerciële werking nog altijd het meeste van alle profclubs (52 à 53 miljoen), maar de sportieve ramp trekt de club als een molensteen om de nek onder water.'

Spaarpot

Haast is geboden. Door het nieuwe monsterverlies is de spaarpot van de club voor het twee jaar op rij weggeveegd. Anderlecht hield het eigen vermogen in het seizoen 2018-2019 op peil (8,4 miljoen). Maar dat was enkel te danken aan een forse kapitaalinjectie van 27,3 miljoen euro door Marc Coucke, de eigenaar.

Omdat het eigen vermogen onder nul is gezakt, zijn de aandeelhouders wettelijk verplicht te stemmen over het voortbestaan van het bedrijf. Dat zal volgens onze info gebeuren op een algemene vergadering volgende week, die door de toestand vervroegd is.

De aandeelhouders moeten op basis van de Belgische vennootschapswet stemmen over het voortbestaan van het bedrijf.

De miljoenentransfer van Jérémy Doku biedt op de iets langere termijn verlichting. Die centen komen pas in het jaar 2020-2021 in de boeken, maar het is wel een duidelijk signaal dat Anderlecht werk maakt van een herstelplan. De club moet eind oktober zijn licentiedossier voor profvoetbal in het volgende seizoen indienen. Bovendien staat de club onder financieel toezicht van de voetbalbond.

Oplossing

De contouren van de oplossing liggen al maanden klaar. Er is een voorstel om de puinhoop te ruimen door de schuld aan Coucke weg te strepen en extra cash bij te pompen via een kapitaalsverhoging.

Maar de hele discussie zit vast omdat de minderheidsaandeelhouders (de families Vanden Stock en Davignon, Michael Verschueren, Alexandre Van Damme, Johan Beerlandt en Jo Van Biesbroeck) inspraak willen behouden in de strategische beslissingen van de club. Nu hebben ze een blokkeringsmeerderheid van bijna 27 procent, een belang dat zou verwateren door het omzetten van schuld in aandelen.

Het compromisvoorstel was met aandelen zonder en met stemrecht te werken. De nieuwe voorzitter Wouter Vandenhaute, die samen met clubcoryfee Vincent Kompany aast op een belang in de club, kreeg bij de daaropvolgende kapitaalsverhoging het aanbod om zich zonder stemrecht in te kopen. Dat werd naar verluidt direct van tafel geveegd door Vandenhaute.

Beerlandt nam uit onvrede over de gang van zaken deze week ontslag als bestuurder. Een misnoegde Van Biesbroeck deed dat in juni al. Ook Matthijs Keersebilck vertrekt, al wordt benadrukt dat hij - anders dan de andere twee uit het Coucke-kamp - zich op zijn carrière bij het bedrijf Matexi wil toeleggen.