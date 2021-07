Simone Biles geeft forfait voor de individuele allroundfinale

De Amerikaanse turnvedette Simone Biles (24) zal donderdag haar titel niet verdedigen in de individuele allroundfinale op de Olympische Spelen in Tokio. Dinsdag trok Biles zich om mentale redenen onverwacht terug uit de teamfinale.

Biles gaf dinsdag onverwacht forfait voor de groepsfinale na een slechte beurt op de sprongoefening. Ze haalde 'slechts' 13.766 punten, haar laagste score op dit toestel in haar olympische carrière. 'Ik ben mentaal niet waar ik moet zijn om de moeilijke en gevaarlijke oefeningen te doen waar ik om bekend sta. Ik worstel intern met wat dingen', zei de turnster achteraf. Zonder Biles ging de gouden medaille naar Rusland. De VS haalden zilver.

Rolmodel

USA Gymnastics staat honderd procent achter de atleet. 'We steunen de beslissing van Simone hartgrondig en loven haar moed om prioriteit te geven aan haar welzijn. Haar moed toont opnieuw aan waarom ze een rolmodel is voor velen.'

Of Biles zal aantreden voor de andere toestelfinales op de Spelen is nog niet duidelijk. 'Simone zal dagelijks geëvalueerd worden om te bepalen of ze in de toestelfinales kan aantreden', aldus USA Gymnastics.