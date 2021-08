Simone Biles pakt brons op de balk na mentale problemen

Het Amerikaanse turnfenomeen sluit de Spelen zo met een positieve noot af, nadat mentale problemen haar van de meeste andere nummers hadden weggehouden.

Zowel goud als zilver op de balk waren met Chenchen Guan en Xijing Tang voor China. Speerpunt van de balkfinale in het Ariake Gymnastics Center was Simone Biles. Na een week mentale rust, waarin ze de individuele en de toestelfinales oversloeg, keerde ze dinsdag terug in competitie. Daar pakte ze brons, na het zilver in de teamfinale haar tweede medaille.

In die teamfinale maakte Biles een slechte beurt op de sprong, waarna ze verstek gaf voor de rest van die finale. 'Ik ben mentaal niet waar ik moet zijn om de moeilijke en gevaarlijke oefeningen te doen waar ik normaal om bekend sta', liet Biles verstaan. 'Ik worstel intern met wat dingen.'

Twisties

Biles zou te maken hebben gehad met 'twisties', waarbij een turner bij de uitvoering van een oefening door twijfels blokkeert. 'Tijdens mijn sprong had ik geen enkel idee waar ik was in de lucht', zei Biles. 'We moeten ons lichaam en onze geest beschermen. Op het einde van de dag zijn we nog altijd mensen. Mentale gezondheid gaat boven sport. Het is jammer dat dit net op de Spelen gebeurt.'