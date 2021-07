Skaten op de Spelen is ook commerciële zet...

West-Vlaming Axel Cruysberghs komt zondag op de Olympische Spelen in actie in het skateboarden, een van de vijf nieuwe sporten in Tokio. Samen met Lore Bruggeman is hij het eerste uithangbord van wat een skatenatie moet worden.

In het skaten, de grootstadsport bij uitstek, komen de twee Belgen in Tokio uit West-Vlaamse dorpen. Dat is allerminst toeval want de aanwezigheid van Axel Cruysberghs (26) uit Poperinge en Lore Bruggeman (19) uit Deerlijk is toe te schrijven aan het in Wevelgem bij Kortrijk wereldberoemde skatepark Zumiez. Dat is na een faillissement in 2013 intussen herdoopt tot Rampaffairz. West-Vlaamse kinderen begonnen er heel erg vroeg te skaten - nog voor hun tienerjaren - omdat hun ouders wisten dat ze hun kroost er veilig konden achterlaten. Het is een van de redenen waarom Cruysberghs en Bruggeman zo goed konden worden.

Het skateboarden maakt samen met het baseball, surfen, muurklimmen en karate in Tokio zijn debuut als olympische sport. Op de Spelen in Parijs in 2024 volgt ook het breakdancen. De discussie onder sportpuristen of het een behendigheidsspelletje dan wel een echte fysieke topsport is, beroert het Internationaal Olympisch Comité (IOC) niet.

De keuze heeft vooral met geld te maken. Het IOC zoekt een jonger publiek, dat minder via klassieke tv-kanalen maar meer via streaming kijkt.

De keuze heeft vooral met geld te maken. Het IOC zoekt een jonger publiek, dat minder via klassieke tv-kanalen maar meer via streaming kijkt. De organisator van de Olympische Spelen verdient elke olympische cyclus miljarden op de sponsordeals en de tv-rechten. Daarom is het ook geen toeval dat de nieuwe sporten razend populair en mainstream zijn in de Verenigde Staten en Azië. De Amerikanen zijn de grootste afnemers van tv-rechten van de Spelen en Azië is het meest bevolkte en economisch snelst groeiende deel van de wereld.

In het skateboarden is op de Spelen vier keer goud te verdienen. In twee disciplines - park en street - kunnen telkens een man en een vrouw winnen. 'Park' - of pool skaten - gaat terug naar de begindagen van het skaten toen in lege zwembaden geskatet werd. Op de Spelen zullen skaters hun tricks uitvoeren in ronde betonnen vormen in de grond. 'Street' is skaten op en met straatmeubilair. Zowel Cruysberghs als Bruggeman komen uit in dat laatste onderdeel.

Schermvullende weergave Axel Cruysberghs ©BELGA

Het skaten kan ook zonder de Spelen zijn broek ophouden. De Amerikaanse skatelegende Tony Hawk (53) heeft een geschat fortuin boven 100 miljoen euro. Dat heeft hij mee te danken aan grote sponsordeals en een iconisch computerspel dat zijn naam draagt. Cruysberghs woont en werkt al jaren als prof in Los Angeles, de stad die algemeen wordt beschouwd als de bakermat van het skaten. Hij vult het combinatieskaten aan met fotoshoots, modellenwerk en films. Toen het skaten olympisch werd, legde hij zich weer meer toe op het wedstrijdelement.

Niet dat hij er een boterham minder door moet eten. Cruysberghs is door zijn looks en mooie skatestijl een sponsormagneet. Hij heeft deals met onder meer skatemerken Volcom en Vans. Zijn Instagram-account 'Axel Crusher' - de naam waaronder hij bekend is als skater in de VS - heeft 167.000 volgers. Ook zijn wederhelft, de Californische Lizzie Armanto, is op de Spelen. Zij skate voor Finland, het land van haar vader.

Bruggeman is studente en woont nog thuis, maar het is niet uitgesloten dat ook zij straks prof wordt. Ze wordt onder meer gesponsord door Red Bull, dat klassiek aanwezig is in alles waarmee spektakel, snelheid en avontuur gemoeid is.

Er gaat in het skaten meer geld om dan ooit. Onder meer grote sportreuzen als Adidas en Nike zetten de voorbije jaren een financiële turbo op het skateboarden - net als het IOC om zich een jonger imago aan te meten. Ook al blijft Amerika het skatewalhalla, door de commerciële groei zijn er ook in Europa almaar meer lucratieve Tours om als prof aan de kost te komen. Niet alle skaters zijn daarover even opgetogen - zoals er ook veel zijn die hun neus ophalen voor skaten als olympische sport. Een aanzienlijk aantal skaters koketteert nog altijd met de roots van de sport, die net als het surfen een uiting was van countercultuur, tegen conservatief en corporate America. Een pact sluiten met het IOC komt dan op hetzelfde neer als je ziel verkopen aan de duivel.

De medaillekansen zijn moeilijk in te schatten. Zowel Bruggeman als Cruysberghs plaatste zich in juni op het WK in Rome nipt niet voor de finale. Op de Spelen komen tegenstanders met een hogere wereldranking in actie. Maar omdat naast talent geluk een rol speelt en alles op een paar events gebeurt, is geen van de 20 deelnemers helemaal kansloos in het streetevent bij de mannen en de vrouwen.

Schermvullende weergave Lore Bruggeman ©BELGA

De overheid wil dat de medailles er komen - liefst nu, of later. Vlaanderen, dat bevoegd is voor topsportbeleid, heeft de keuze gemaakt het skateboarden structureel te subsidiëren. Bij de federatie Skate Vlaanderen is vorig jaar een eerste technisch directeur aangesteld. Bruggeman kan dankzij steun van de administratie Sport Vlaanderen een beroep doen op een coach voor het sporttechnische en fysieke en mentale begeleiding.