Skihallen Marc Coucke lopen 2 miljoen euro mis

De indoorskihallen van SnowWorld, in handen van Marc Coucke, slikken door het coronavirus een omzetverlies van 2 miljoen euro. Tot voor de sluiting op 15 maart kende het bedrijf wel een sterk winterseizoen, blijkt uit de halfjaarresultaten.

Ondanks een inkomstenverlies van 2 miljoen euro - te wijten aan de verplichte sluiting door het coronavirus - groeide de omzet van SnowWorld in de eerste helft van het boekjaar met ruim 24 procent tot 29,6 miljoen euro. De gecorrigeerde brutobedrijfswinst (ebitda) steeg met 18,5 procent tot 12,5 miljoen euro. Het nettoresultaat komt neer op 7 miljoen euro.

Die groei dankt SnowWorld aan de verschillende overnames van de afgelopen jaren, waarmee het zijn positie van grootste Europese aanbieder van indoorwintersporten versterkt. Jaarlijks ontvangt SnowWorld ruim 3 miljoen bezoekers in zes skihallen, waaronder in Landgraaf en Terneuzen. Recent nam het bedrijf ook enkele wintersportwinkels over in Terneuzen en Amsterdam.

Op het nippertje

Voor het recreatiebedrijf, waarin Marc Coucke in februari 2017 investeerde en dat intussen voor 83 procent in handen is van zijn investeringsmaatschappij Alychlo, zijn de koude maanden veruit de belangrijkste. In de periode oktober-maart draait het bedrijf normaal ruim 70 procent van de jaaromzet, en zo ontsnapte het op het nippertje aan de grootste impact van het coronavirus.