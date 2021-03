'Sky is the limit'-broers Azimi opgepakt in Nederland

In 'The sky is the limit' pronkten de broers Salar en Sasan Azimi graag met hun luxeleven.

De broers Salar en Sasan Azimi, bekend van het tv-programma 'The sky is the limit', zijn volgens Nederlandse mediaberichten dinsdag gearresteerd op verdenking van fraude.

'Van kamer naar kasteelheer.' Twee dagen geleden stond de 38-jarige zakenman Salar Azimi op het Youtube-kanaal Pure Luxe nog glunderend te pronken met het luxeleven dat hij de voorbije 25 jaar met keihard werken heeft opgebouwd sinds hij als 13-jarige zoon van een Iraanse politieke vluchteling naar Nederland was gekomen.

Tijdens een rondleiding in het kasteel dat hij samen met zijn vier jaar jongere broer Sasan betrekt in Aardenburg, een deelgemeente van het Zeeuwse Sluis, krijgen de kroonluchters uit Perzisch kristal uitgebreide aandacht. Salar grapt dat hij door de coronacrisis gestopt is met de kasteeltuin te besproeien met champagne. Uiteraard staat de man stil bij de collectie Lamborghini's, die Vlaamse kijkers van 'The Sky is the limit' al leerden kennen toen de VIER-reeks enkele jaren terug de Azimi's volgden in hun dagelijkse bezigheden.

Twee dagen geleden dook Salar Azimi nog op in het Youtube-kanaal Pure Luxe.

Dinsdag kregen de broers Azimi ander volk over de vloer dan een gladde presentator van een YouTube-kanaal. Een klein leger van 50 politieagenten en medewerkers van de antifraudedienst FIOD doorzocht zowel het kasteel Aardenburg als het kantoor van de broers in het vlakbij gelegen Hotel De Elderschans. De twee broers werden gearresteerd, en terwijl de gasten het hotel nog vrij binnen- en buiten konden lopen nam de politie usb-sticks en laptops in beslag. Wat de Azimi's precies ten laste wordt gelegd, is nog niet bekendgemaakt.

Partyboot The Lambo

Wie 'The sky is the limit' heeft gezien, een reeks die het leven van enkele rijke mensen volgt, is allicht vertrouwd met de bio van Salar Azimi. Enkele jaren na zijn komst naar Nederland begon hij in Sluis zijn eerste telecomzaak met hooguit 10.000 euro. De zaken draaiden zo goed dat Azimi begon uit te breiden en - vaak samen met broer Sasan, die veel minder de spotlights opzoekt - volop investeerde in vastgoed en horeca. Behalve in Hotel De Elderschans staken de broers hun geld onder meer in een partyboot die The Lambo werd gedoopt.

Het Nederlandse managementmagazine Quote schatte het 'imperium' van de broers vorig jaar op zo'n 24 miljoen euro. Azimi flirtte zelfs even met de beurs door zich in te kopen bij Lavide, een lege schelp op de beurs van Amsterdam waar hij zijn activiteiten in wil onderbrengen.

Spits van Patro Eisden

De opvallendste investering is allicht Patro Eisden Maasmechelen, een voetbalploeg uit eerste nationale. Azimi was zo enthousiast over de club dat hij zich enkele maanden na zijn aantreden even op de spelerslijst zette en als invallende spits een strafschop nam en scoorde.

Intussen is de liefde bekoeld. Toen aan het licht kwam dat Aziri bijna 70.000 euro van Lavide in Patro Eisden wilde investeren zonder dat de bestuurders van de lege beursschelp daarvan op de hoogte waren, werd hij aan de kant gezet als CEO. Eind vorig jaar verkocht Azimi zijn belang in de ploeg aan de Britse projectontwikkelaar Derrick Devonport.

In Nederland had het gerecht de broers al langer in het vizier. Vier jaar geleden waren inspecteurs Hotel De Elderschans binnengevallen voor een controle op illegale werknemers. Volgens de Nederlandse krant NRC had de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond de ploegen NAC Breda, Roda JC en FC Dordrecht gewaarschuwd na een tip van het gerecht. Dat stelde zich toen vragen bij de herkomst van het vermogen van de broers.