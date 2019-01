Sky stopt na komend seizoen met wielersponsoring

De Britse betaaltelevisiezender Sky stopt na het wielerseizoen 2019 met de sponsoring van wielrennen. Ook het mediaconcnern 21st Century Fox, dat een minderheidsbelang in het team heeft, trekt zich terug in 2020. Dat is een aderlating voor het profwielrennen dat een van zijn belangrijkste ploegensponsors verliest. Sky pompte jaarlijks 50 miljoen euro in zijn wielerploeg. Dat is bijna drie keer zoveel als het budget van het Quick-Step-team van Patrick Lefevre.