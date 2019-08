Sky wil 'pay-per-view' testen in Duitse Bundesliga

De Europese betaalzender Sky, sinds vorig jaar onderdeel van het Amerikaanse kabelbedrijf Comcast , overweegt om voor wedstrijden van de Duitse Bundesliga, de eerste voetbalklasse, een 'pay-per-view'-model te testen. De kijker zou zo kunnen betalen per gekeken wedstrijd, in plaats van een abonnement te moeten nemen. Dat schrijft het persagentschap Bloomberg, op basis van gesprekken met ingewijden.

Onefootball bood al een 'pay per view'-dienst aan in het Verenigd Koninkrijk, in april. Toen sloeg het de handen in mekaar met rechtenhouder Eleven Sports om wedstrijden van La Liga, de Spaanse eerste voetbalklasse, te tonen voor 2,99 Britse pond per match. 'Moderne voetbalfans stellen de status-quo in vraag', zei Onefootball-oprichter en CEO Lucas von Cranach destijds. 'Ze willen live-content flexibeler kunnen consumeren.'