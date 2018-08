Spaans voetbal gaat wedstrijden spelen in de VS

Het Spaanse topvoetbal zet de aanval in op de Engelse competitie om wereldmarktleider te worden.

La Liga, de koepel boven de 42 Spaanse profclubs, heeft een 15-jarige deal gesloten met het Amerikaanse sport- en mediabedrijf Relevent. De joint-venture moet in de VS en Canada de inkomsten uit sponsorcontracten en tv-deals helpen verhogen.

De bedoeling is om nog dit jaar en ten laatste volgend seizoen één of meer wedstrijden op Amerikaanse bodem te spelen. Over welke Spaanse ploegen, Amerikaanse steden of aantal matchen het zou gaan, is niet meteen duidelijk. Het staat zo goed als vast dat de Clasico tussen Real Madrid en FC Barcelona niet op tafel ligt. Dat zou te gevoelig liggen bij de Spaanse fans.

Wereldmarkt

De deal past in de plannen van het Spaanse voetbal om de Engelse Premier League aan te vallen als leider op de wereldmarkt. Het voetbal is door zijn snelle professionalisering en commercialisering niet langer een kwestie van nationale markten, maar van mondiale competitie tussen multinationale merken. La Liga was in het seizoen 2016-2017 goed voor 2,86 miljard euro inkomsten. De Premier League is met ruim 5 miljard euro bijna dubbel zo groot.

La Liga-baas Javier Tebas kondigde vorig jaar in een exclusief gesprek met De Tijd zijn plannen aan om in het buitenland wedstrijden te spelen. Hij dacht daarbij aan de VS, China en mogelijk ook Japan.

Het Spaanse voetbal is door het koloniale verleden marktleider in Latijns-Amerika. De Premier League leidt in de rest van de wereld de dans, ook in de VS. Op de Amerikaanse markt liggen grote kansen. Er wonen tientallen miljoenen voetbalgekke Latino's en ook onder de rest van de bevolking wordt voetbal steeds populairder. In sommige steden, zoals Seattle, Atlanta en Miami, lokken de wedstrijden van de lokale teams in de profcompetitie MLS tienduizenden fans naar het stadion.

De Premier League besloot tien jaar geleden wedstrijden overzee te gaan spelen. Maar het moest die plannen intrekken na hevig protest in Engeland.

De Qatarese sportkanalenzender BeIn Sports betaalt volgens zakenkrant Financial Times 120 miljoen dollar voor de rechten op het Spaanse voetbal in de VS en Canada. De Amerikaanse zender NBC betaalde in 2015 nog een miljard dollar voor de uitzendrechten van het Engelse voetbal.

Deal met Facebook

De deal met Relevent komt er enkele dagen nadat Facebook in zee ging met La Liga. Facebook zou 90 miljoen hebben betaald om het Spaanse voetbal te streamen in acht Aziatische landen, waaronder Pakistan, India, Afghanistan en Bangladesh. Facebook heeft in die landen bijna 400 miljoen gebruikers, waarvan 280 miljoen in India alleen. De bedoeling is de wedstrijden gratis uit te zenden, waarna in een latere fase reclame gekoppeld wordt aan de uitzendingen.

Achter Relevent zit de Amerikaanse miljardair Stephen Ross. Die is ook eigenaar van het American Football-team Miami Dolphins. Het zou geen verrassing zijn dat La Liga neerstrijkt in Miami, de Latino-hoofdstad van Noord-Amerika. Het toont nog eens de groeiende banden tussen het Europese topvoetbal en de grote Amerikaanse competities. Die zijn al decennia voorloper in commercialisering van sport, maar behalve de basketcompetitie NBA minder populair op de wereldmarkt.

Voetbal is wel mondiaal, maar was tot vrij recent slecht in slimme vermarkting van zijn product. De Europeanen en Amerikanen zien daarom heil in samenwerking. De Amerikanen stappen in Europese clubs omdat er stilaan groot geld te verdienen valt, en de Europeanen hopen te kunnen leunen op de Amerikaanse commerciële expertise.