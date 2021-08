Spaanse voetbal sluit reuzendeal met Brits investeringsfonds

Het bedrijf boven de Spaanse eerste voetbalklasse heeft een principeakkoord bereikt over een verkoop van 10 procent voor 2,7 miljard euro aan het investeringsfonds CVC. Dat toont zich enorm koopbelust in de sportwereld.

Door de deal zou het Spaanse voetbal een van de waardevolste sportcompetities ter wereld worden. La Liga, zoals de organisatie boven de competitie heet, heeft het in een officieel statement over een waarde van 24,25 miljard euro. Dat is fors, maar nog flink minder dan de Amerikaanse football- en basketcompetities NFL en NBA.

Quid Barcelona en Real?

Er is wel nog groen licht nodig van een meerderheid van de clubs. Mogelijke spelbrekers zijn de absolute topclubs FC Barcelona en Real Madrid. Zij hebben hun zinnen gezet op een Europese Super League, een nieuwe competitie met een elite van de allerbeste Europese clubs.

Tegelijk hebben de Spaanse clubs door de coronacrisis op korte termijn cash nodig. Barcelona moet door zware verliezen omwille van de financiële regels in het Spaanse voetbal stevig besparen op lonen en spelers verkopen. Het is ook nog altijd wachten op een nieuwe overeenkomst met superster Leo Messi.

CVC Capital Partners krijgt 10 procent in een nieuw op te richten bedrijf. Daarin zal La Liga alle activiteiten, dochterondernemingen en joint ventures inbrengen. De 20 Spaanse eersteklasseclubs boekten in het seizoen 2019-2020 samen 5 miljard euro omzet en 77 miljoen nettowinst.

5 miljard La Liga zal in het nieuwe bedrijf alle activiteiten, dochterondernemingen en joint ventures inbrengen. De 20 Spaanse eersteklasseclubs boekten in het seizoen 2019-2020 samen 5 miljard euro omzet en 77 miljoen nettowinst.

La Liga heeft recent een nieuwe offerte uitgeschreven voor een tv-deal de komende seizoenen. Daarbij deed het wat aanpassingen om streaminggiganten als Amazon, Apple en Facebook de mogelijkheid te geven te bieden op een beperkt pakket matchen. Opmerkelijk is dat behalve de koop van 10 procent van de aandelen ook sprake is van een extra kredietlijn via CVC.

Van volley tot rugby

Het valt op hoeveel deals CVC sluit in de sportbusiness. De investeringsreus - met meer dan 100 miljard euro aan beleggingen in bedrijven - pompte dit jaar 300 miljoen euro in de internationale volleybond. CVC legde ook meer dan 400 miljoen euro op tafel voor 15 procent in het prestigieuze rugbylandentornooi Six Nations.

CVC is al langer co-eigenaar van de Britse topdivisie van het rugby en hield ook gesprekken met regerend wereldkampioen Zuid-Afrika over een aandeel in de commerciële poot van de bond. Het fonds lonkte vorig jaar ook naar de Serie A, om - zoals het nu met La Liga doet - een miljardenaandeel te nemen in het bedrijf dat de mediarechten van het Italiaanse profvoetbal zou commercialiseren. Volgens de New York Times is ook gesproken met de voetbalbonden FIFA, UEFA, de mensen achter de Super League en de Bundesliga.

De zakenkrant Financial Times meldde recent dat CVC ruim een half miljard euro veil had voor 15 procent in een nieuw op te richten bedrijf met daarin de media- en datarechten van het samengevoegde mannen- en vrouwentennis.

Ook de concurrentie zit niet stil. Het Amerikaanse Silver Lake - co-eigenaar van de voetbalmultinational boven Manchester City - probeert een deeltje te kopen van het grootste rugbymerk op aarde, het nationale rugbyteam van Nieuw-Zeeland, de All Blacks. Op veel kleinere schaal was er in België de instap van het Amerikaanse Orkila Capital in de landskampioen voetbal Club Brugge.

Formule 1 als voorbeeld

In het persbericht van La Liga intrigeert één zinnetje: het investeringsplan zal La Liga en de clubs helpen de transformatie naar een wereldwijd digitaal entertainmentbedrijf voort te zetten. Dat is de kern van de deal.

In het persbericht van CVC intrigeert één zinnetje: het investeringsplan zal La Liga en de clubs helpen de transformatie naar een wereldwijd digitaal entertainmentbedrijf voort te zetten. Dat is de kern van de deal.

CVC wil in alle sporten waarin het actief wordt doen wat het eerder al erg succesvol deed met de motorsporten MotoGP en vooral formule 1 (die laatste is tegenwoordig in handen van de Amerikaanse Telenet-moeder Liberty Global). Het maakte van eerder lokale merken mondiale producten door zijn eigen wereldwijde netwerk in te zetten. CVC heeft 24 kantoren in de VS, Brazilië, Europa en Azië. Daarnaast bracht het de experts aan om de sporten verder te professionaliseren.

Digitale revolutie

De digitale revolutie voegt een nieuwe dimensie toe. De formule 1 is een goed voorbeeld van waar het in de sport vandaag om draait. Het racebedrijf is een meester in het uitspelen van zijn sterpiloten en product via klassieke en digitale content. Het beste voorbeeld is de Netflix-docusoap 'Drive to Survive', die neergezet is als een shake­spea­reaans drama vol intriges en ploffende messen.

De uitdaging is fans aan zich te binden in een 'war for content'. Daarin moet sport haar plek verdedigen tussen alle mogelijke vormen van entertainment. Door de snelle opmars van sociale media is sportbeleving ook veranderd. Jongeren kijken minder volledige wedstrijden, en houden het meer bij samenvattingen en korte clips. Een extra uitdaging is het verzamelen en commercialiseren van alle data die fans in hun contacten met sportmerken delen. Voor bedrijven is dat een goudmijn.

Het is een win-winsituatie voor CVC. Door de sportmerken te laten samenwerken met de nieuwe digitale bedrijven geeft het de waarde van beide een boost.

La Liga krijgt straks toegang tot gespecialiseerde techbedrijven in de portefeuille van CVC. Denk aan Aleph Holding - een tussenschakel tussen adverteerders en grote socialemediaplatformen. Een ander voorbeeld is ironSource, een softwarebedrijf uit Israël dat actief is in digitale marketing en in mobiele games. Esports - competitief gamen - is ook een snel groeiend onderdeel van de klassieke sportindustrie.