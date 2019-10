Spannende strijd tussen Coucke en 'weireldploegsje'

Er wordt op het scherpst van de snee onderhandeld tussen KV Oostende en de voormalige eigenaar Marc Coucke. De inzet is het vermijden van een faillissement van het ‘weireldploegsje’.

‘Coucke heeft KV Oostende achtergelaten zoals een hond zijn stront achterlaat’, zegt een Oostendenaar die het dossier van de eersteklasseclub goed kent. Het vertrek van Coucke twee jaar geleden van KV Oostende naar Anderlecht zindert nog altijd na bij de kustploeg. De flamboyante zakenman werd voorzitter van Anderlecht en liet zijn ‘weireldploegsje’ verweesd achter.

Bij KV Oostende verwijten ze Coucke dat hij de club heeft achtergelaten met een financiële strop. Coucke slaagde erin van de kustploeg die enkele jaren geleden nog in tweede klasse speelde een volwaardige eersteklasser te maken die zelfs Europees speelde. Maar dat ging gepaard met hogere kosten, omdat Coucke zich dat kon veroorloven. Sinds het vertrek van Coucke heeft KV Oostende het veel minder breed, maar de hoge kostenstructuur is er nog altijd.

Zo moet KV Oostende elk jaar 1,2 miljoen euro huur betalen voor het stadion dat gebouwd werd in het Coucke-tijdperk en werd de club opgezadeld met peperdure spelerscontracten. Het bekendste voorbeeld is dat van verdediger Nicolas Lombaerts, die tot 800.000 per jaar verdient, maar nooit speelt.

Dramatische cijfers

Een faillissement zou een ramp betekenen voor de stad Oostende.

Door die hoge kosten staat het water de kustploeg aan de lippen. Vrijdag is een algemene vergadering van de club gepland en daar zouden in principe dramatische cijfers op tafel komen en dus publiek worden gemaakt.

Een faillissement zou een ramp betekenen voor de stad Oostende, beseft burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Om die reden schreef hij een brief aan Coucke, waarin hij hem vraagt KV Oostende financieel bij te springen. Maar zover is het nog niet. Coucke - via zijn vennootschap Alychlo - en KV Oostende zijn volop aan het onderhandelen om morgen een beter financieel plaatje aan de aandeelhouders te kunnen voorstellen.

Want ook Coucke heeft er geen belang bij dat KV Oostende failliet gaat. Dan dreigt hij de inkomsten uit het stadion kwijt te spelen waar hij nog jarenlang op kan rekenen. In dat geval wordt de stad zelfs automatisch eigenaar van het stadion, zo staat het in de overeenkomst die KV Oostende en de stad enkele jaren geleden hebben onderhandeld.

Twee opties

Coucke lijkt niet te plooien, maar KV Oostende evenmin. De kustploeg ziet maar twee opties: of Coucke springt bij en de club kan een doorstart maken of het faillissement dreigt. Mochten Coucke en KV Oostende erin slagen tot een deal te komen, dan is KV Oostende voorlopig gered. Maar op lange termijn beseft de club dat ze op zoek moet naar een overnemer.

De bekende Chinese investeringsgroep Fosun heeft interesse in KV Oostende.

Een van de geïnteresseerden is de Chinese investeringsmaatschappij Fosun, bekend als aandeelhouder van de Belgische verzekeraar Ageas, Club Med, Cirque du Soleil en Thomas Cook. Fosun toonde in de zomer al interesse om de club over te nemen, maar de deal sprong af. Intussen heeft Fosun zijn broek gescheurd aan Thomas Cook, maar de Chinezen zijn kapitaalkrachtig genoeg om een bod te doen op de club. Ze kochten eerder de Engelse club Wolverhampton Wanderers en maakten van de tweedeklasseclub een middenmoter in de Britse Premier League.

Maar zolang er geen deal is met Coucke die het voortbestaan van de kustploeg verzekert, heeft het geen zin gesprekken aan te vatten met potentiële investeerders.